16:34, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Sur ilÃ§esi yeniden yapÄ±lÄ±yor





Sur ilÃ§esinin yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan projelerin temeli tÃ¶renle atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'da PKK saldÄ±rÄ±larÄ±nda aÄŸÄ±r hasar gÃ¶ren tarihi Sur ilÃ§esini yeniden inÅŸa edecek projelerin temeli atÄ±ldÄ±. "TOKÄ° Peyzaj DÃ¼zenlemesi ve Rekreasyon Projesi, Geleneksel DiyarbakÄ±r Evleri ile Dicle Vadisi Peyzaj ve Rekreasyon Projesi 1. etabÄ±"nÄ±n temelinin atÄ±lmasÄ± iÃ§in Sur ilÃ§esindeki Ä°Ã§kale'de tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki'nin yanÄ± sÄ±ra Vali HÃ¼seyin Aksoy, AK Parti DiyarbakÄ±r milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip EnsarioÄŸlu, TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, BaÅŸbakanlÄ±k Toplu Konut Ä°daresi (TOKÄ°) BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan, TÃ¼rk Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Cumali Atilla ile diÄŸer ilgiler ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. TÃ¶rene katÄ±lan vatandaÅŸlardan bazÄ±larÄ±, "YÄ±ktÄ±klarÄ± yerden doÄŸuyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz Ã¼mmetin torunlarÄ±yÄ±z", "Sur halkÄ± sizinle gurur duyuyor" ve "Omuz omuza, yÃ¼rek yÃ¼reÄŸe Sur iÃ§in yeni adÄ±mlar" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da tÃ¶rene video konferans yÃ¶ntemiyle baÄŸlanarak, vatandaÅŸlara hitaben bir konuÅŸma yaptÄ±.

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