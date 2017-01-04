16:40, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã–zbekistan'da Yolsuzlukla MÃ¼cadele YasasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'da "Yolsuzlukla MÃ¼cadele YasasÄ±" CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev tarafÄ±ndan imzalandÄ±.

Resmi nitelikteki "Halk SÃ¶zÃ¼" gazetesinde yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren yasa, yolsuzlukla mÃ¼cadele alanÄ±nda Ã¼lkede ilk olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

Yasa, Ã–zbekistan'da yolsuzlukla mÃ¼cadele alanÄ±nda devlet politikasÄ±nÄ±, mÃ¼cadelenin esas ilkelerini, ilgili kurum, STK ve basÄ±n organlarÄ±nÄ±n gÃ¶rev ve vazifelerini belirliyor.

Yasaya gÃ¶re, yolsuzlukla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda kurumlar arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi ve koordinasyonun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in bir komisyon kurulacak. Komisyonda, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen iÅŸ adamlarÄ± ve STK temsilcileri de yer alacak.

Yasa, rÃ¼ÅŸvet veren, alan veya buna karÄ±ÅŸan kiÅŸilerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Buna gÃ¶re, yetkililerin, rÃ¼ÅŸvet teklif eden kiÅŸiyi emniyet birimlerine ihbar etme zorunluluÄŸu bulunuyor.

Uzmanlar, Åževket MirziyayevÂ yÃ¶netiminde yapÄ±lacak kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸimlerin baÅŸlangÄ±cÄ± olarak nitelendirdikleri yasanÄ±n, vatandaÅŸÄ±n devlete olan gÃ¼venini yeniden tesis edeceÄŸini dile getiriyor.

Åževket Mirziyayev'in CumhurbaÅŸkanÄ± VekilliÄŸi gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parlamentonun alt kanadÄ± Yasama Meclisinde 24 KasÄ±m 2016'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len, 13 AralÄ±k'ta da Ã¼st kanadÄ± Senato tarafÄ±ndan kabul edilen yasa, imzalanmak Ã¼zere CumhurbaÅŸkanÄ±'na sunulmuÅŸtu.

Ã–zbekistan, 2008'de BirleÅŸmiÅŸ Milletler Yolsuzlukla MÃ¼cadele SÃ¶zleÅŸmesi'ni benimserken, 2010'da Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n, Yolsuzlukla MÃ¼cadele Ä°stanbul Eylem PlanÄ±'na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.