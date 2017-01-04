Ã–zbekistan'da Yolsuzlukla MÃ¼cadele YasasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–zbekistan'da "Yolsuzlukla MÃ¼cadele YasasÄ±" CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev tarafÄ±ndan imzalandÄ±.
Resmi nitelikteki "Halk SÃ¶zÃ¼" gazetesinde yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren yasa, yolsuzlukla mÃ¼cadele alanÄ±nda Ã¼lkede ilk olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.
Yasa, Ã–zbekistan'da yolsuzlukla mÃ¼cadele alanÄ±nda devlet politikasÄ±nÄ±, mÃ¼cadelenin esas ilkelerini, ilgili kurum, STK ve basÄ±n organlarÄ±nÄ±n gÃ¶rev ve vazifelerini belirliyor.
Yasaya gÃ¶re, yolsuzlukla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda kurumlar arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi ve koordinasyonun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in bir komisyon kurulacak. Komisyonda, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen iÅŸ adamlarÄ± ve STK temsilcileri de yer alacak.
Yasa, rÃ¼ÅŸvet veren, alan veya buna karÄ±ÅŸan kiÅŸilerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Buna gÃ¶re, yetkililerin, rÃ¼ÅŸvet teklif eden kiÅŸiyi emniyet birimlerine ihbar etme zorunluluÄŸu bulunuyor.
Uzmanlar, Åževket MirziyayevÂ yÃ¶netiminde yapÄ±lacak kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸimlerin baÅŸlangÄ±cÄ± olarak nitelendirdikleri yasanÄ±n, vatandaÅŸÄ±n devlete olan gÃ¼venini yeniden tesis edeceÄŸini dile getiriyor.
Åževket Mirziyayev'in CumhurbaÅŸkanÄ± VekilliÄŸi gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parlamentonun alt kanadÄ± Yasama Meclisinde 24 KasÄ±m 2016'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len, 13 AralÄ±k'ta da Ã¼st kanadÄ± Senato tarafÄ±ndan kabul edilen yasa, imzalanmak Ã¼zere CumhurbaÅŸkanÄ±'na sunulmuÅŸtu.
Ã–zbekistan, 2008'de BirleÅŸmiÅŸ Milletler Yolsuzlukla MÃ¼cadele SÃ¶zleÅŸmesi'ni benimserken, 2010'da Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n, Yolsuzlukla MÃ¼cadele Ä°stanbul Eylem PlanÄ±'na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼meti, OrtakÃ¶y'deki Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± sosyal medyada atÄ±lan nefret mesajlarÄ± cezalandÄ±rma kararÄ± aldÄ±
Hamas ve El fetih'in de olduÄŸu sekiz Filistinli grup 15-17 Ocak'ta Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Ä°ngiltere'de polis operasyonunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kiÅŸinin Pakistan asÄ±llÄ± bir MÃ¼slÃ¼man Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Ã–zbekistan'da yolsuzlukla mÃ¼cadele alanÄ±nda devlet politikasÄ±nÄ±, mÃ¼cadelenin esas ilkelerini, ilgili kurum, STK ve basÄ±n organlarÄ±nÄ±n gÃ¶rev ve vazifelerini belirleyen yeni yasa yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Angola'da yaÅŸayan bir LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±nÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°srail Ä°stihbarat ajansÄ± Mossad tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
KÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya'nÄ±n 'ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±' olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±yla konuÅŸulan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Marie Le Pen'in Ukrayna'ya giriÅŸi yasaklanabilir
Kazakistan heyeti, BMGK'nÄ±n yeni dÃ¶nemindeki ilk oturumuna katÄ±ldÄ±
Filipinler lideri Duterte DEAÅž'Ä±n her yerde olduÄŸunu, kendi kuzenlerinin bile Ã¶rgÃ¼t saflarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Malezya'da yaÅŸanan sel dolayÄ±sÄ±yla en az 19 bin kiÅŸi tahliye edildi
Ä°ki ÅŸirketten oluÅŸan Ã‡inli bir konsorsiyum, ikiz kule projesini 2,7 milyar dolarlÄ±k teklifle kazandÄ±
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da 25 Filistinliyi daha gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Yunanistan, ABD kuvvetlerinin ihtiyaÃ§ fazlasÄ± olarak envanterinden Ã§Ä±kan OH-58D tipi helikopter alÄ±yor.
Yerde yatan Filistinliyi Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼rme suÃ§u iÅŸlediÄŸine hÃ¼kmedildi
Ä°ran'da Meclis Hukuk ve YargÄ± Komisyonu Ãœyesi Purmuhtar, devlet kadrolarÄ±nda Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip 40 yetkilinin olduÄŸunu sÃ¶yledi
Leyla Yunus Azerbaycanâ€™da yÄ±lÄ±n insan haklarÄ± savunucusu ilan edildi
Kafkasya Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nda 318 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±