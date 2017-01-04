16:56, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere'de polisin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸi MÃ¼slÃ¼man Ã§Ä±ktÄ±





Ä°ngiltere'de polis operasyonunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kiÅŸinin Pakistan asÄ±llÄ± bir MÃ¼slÃ¼man Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere'de polisin Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kiÅŸinin Pakistan asÄ±llÄ± MÃ¼slÃ¼man Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± olduÄŸu bildirildi. Bradford kenti yakÄ±nÄ±ndaki M62Â otoyolunda Ã¶nceki akÅŸam dÃ¼zenlenen operasyonda polisin kurÅŸunlarÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin kimliÄŸi Pakistan asÄ±llÄ± MÃ¼slÃ¼man Ä°ngiliz vatadaÅŸÄ± Muhammad Yassar Yaqub (28) olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Yasa dÄ±ÅŸÄ± silah bulundurduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nan ihbar Ã¼zerine kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ otoyolda polis tarafÄ±ndan durdurulan bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti. Yaqub, polisin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda Ã¶n camÄ±na 3 kurÅŸunun isabet ettiÄŸi aracÄ±nÄ±n iÃ§inde hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Polis Yaqubâ€™un aracÄ±nda yapÄ±lan aramada yasa dÄ±ÅŸÄ± bir silah bulduÄŸunu aÃ§Ä±klarken, BaÄŸÄ±msÄ±z Polis Åžikayetleri Komisyonu olayla ilgili bir soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Yaqubâ€™un cesedine bugÃ¼n otopsi yapÄ±lmasÄ± ve olayla ilgili gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin incelenmesi bekleniyor. Ä°ngiltere ve Gallerâ€™de son 9 ayda polisin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸe sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 5â€™inci kiÅŸi olan Yaqubâ€™un, 2009 yÄ±lÄ±nda cinayete teÅŸebbÃ¼s suÃ§uyla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ancak delil yetersizliÄŸinden beraat ettiÄŸiÂ bildirildi. Yaqubâ€™un aile fertleri olayla ilgili yorum yapmaktan kaÃ§Ä±nÄ±rken, Ä°ngiliz ulusal basÄ±nÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde Yaqubâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n uyuÅŸturucu baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi iddiasÄ±na yer verildi. BRADFORD'DA PROTESTO Ã–te yandan dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Bradford'da bir grubun Yaqubâ€™un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto iÃ§in bir otoyolu trafiÄŸe kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re polisin mÃ¼dahale etmediÄŸi gÃ¶steri olaysÄ±z sona erdi. YaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± protestoyla ilgili sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde gÃ¶stericilerin "Polis cinayet iÅŸleme" yazÄ±lÄ± bir pankart taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin Bradford milletvekili Naz ShahÂ bÃ¶lge halkÄ±na itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â Olayla ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Shah, sonucun sabÄ±rla beklenmesi gerektiÄŸini ifade etti. Shah, nÃ¼fusunun yarÄ±ya yakÄ±nÄ±nÄ± azÄ±nlÄ±klarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Bradford'da gerilimin artmamasÄ± iÃ§in devreye giren cemaat liderlerine de teÅŸekkÃ¼r etti.

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