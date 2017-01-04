17:09, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Abdullah GÃ¼l'den flaÅŸ MÄ°T aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski cumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, "(7 Åžubat) Ä°fadeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±lan MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'na tek sahip Ã§Ä±kan bendim." diyerek, "MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'na ifadeye gitmemesi talimatÄ±nÄ± verdim" dedi

11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, Darbe Komisyonuâ€™naÂ verdiÄŸi yazÄ±lÄ± ifadede "17-25 AralÄ±k'ta organize bir hareket olduÄŸu kanaatine vardÄ±m" dedi. GÃ¼l, paralel yapÄ± diye nitelendirilen cemaat ve lideri ile siyasi hayatÄ±nda hiÃ§ iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¼l, Hakan Fidan'a iliÅŸkin olarak, "Ä°fadeye Ã§aÄŸrÄ±lan MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'na tek sahip Ã§Ä±kan bendim" dedi. GÃ¼l, "Bu yapÄ±yla ilgili ÅŸahsi tecrÃ¼bem veya kayda deÄŸer bilgim yok. Beni ilk rahatsÄ±z eden 2010'daki referandum sÃ¼reciydi. 17-25 AralÄ±k'ta organize bir hareket olduÄŸu kanaatine vardÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

"Bu yapÄ±yla ilgili ÅŸahsi tecrÃ¼bem veya kayda deÄŸer bilgim yok" diyen GÃ¼l ÅŸu bilgileri verdi. "Fehmi Koru'yu davet ettim, ABD'ye gitmesi gÃ¼ndeme geldi. Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±k yardÄ±mlar dÄ±ÅŸÄ±nda bilgim yok. Devletin gÃ¼venlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadÄ±."