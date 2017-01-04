17:17, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ankara'da yarÄ±n bu yollar kapalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara ValiliÄŸi, KeÃ§iÃ¶ren Metrosu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 4-5 Ocak tarihlerinde araÃ§ trafiÄŸine kapanacak olan yollar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, KeÃ§iÃ¶ren Metrosu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bazÄ± yollarÄ±n araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacaÄŸÄ± belirtilerek, "Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi tamamÄ± tek yÃ¶nlÃ¼ olarak 4 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 11.00'den itibaren Fatih Caddesi TepebaÅŸÄ± KavÅŸak'tan Fatih KÃ¶prÃ¼sÃ¼ KeÃ§iÃ¶ren giriÅŸine kadar tek yÃ¶nlÃ¼ olarak, 5 Ocak 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'dan itibaren KÄ±zlarpÄ±narÄ± Caddesi Ezine Sokak'tan Cumhuriyet Caddesi istikametine kadar arada kalan bÃ¶lÃ¼m tek yÃ¶nlÃ¼ olarak, 5 Ocak 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'dan itibaren etkinliklerin sonuna kadar trafiÄŸe kapatÄ±lacaktÄ±r" denildi.

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ± tamamlanan ve yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na 5 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlanacak olan KeÃ§iÃ¶ren Metro hattÄ±, Åžehitler (Gazino), Dutluk, KuyubaÅŸÄ±, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, DÄ±ÅŸkapÄ±, ASKÄ° ve AKM istasyonlarÄ±ndan oluÅŸuyor.