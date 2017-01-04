17:28, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

CHP'den anayasa iÃ§in kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±





CHP, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine karÅŸÄ± takÄ±nacaÄŸÄ± tavrÄ± kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda deÄŸerlendirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK) Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, parti genel merkezinde toplandÄ±. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ± 3 saat sÃ¼rerken, toplantÄ±nÄ±n ana gÃ¼ndem maddesini ise uzatÄ±lan OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ve Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi oluÅŸturdu. OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±na baÅŸta Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu olmak Ã¼zere, MYK Ã¼yelerinin tepki gÃ¶sterdiÄŸi ve uzatma kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi de MYK'da ele alÄ±ndÄ±. CHP MYK'nÄ±n bu konuda partinin tavrÄ±nÄ± belirlemek Ã¼zere bir kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ± yapma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ToplantÄ±nÄ±n cuma ya da haftaya pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

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