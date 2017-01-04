17:38, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir ÅŸehit





Suriye'deki FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit oldu, 4 asker de yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 134'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde El Bab'a ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu gÃ¼Ã§lerine destek veren TÃ¼rk askerlerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgeye DAEÅž unsurlarÄ± saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da 1 TÃ¼rk askeri ÅŸehit olurken, 4 asker de yaralandÄ±. YaralÄ± askerler ambulans ve helikopterler ile Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Korgeneral Zekai AksakallÄ± da saldÄ±rÄ±da yaralanan askerlerin bulunduÄŸu Gaziantep'teki hastanelere giderek saÄŸlÄ±k durumlarÄ±na iliÅŸkin bilgi aldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan askerin cenazesi ise askeri helikopter ile Gaziantep Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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