17:52, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Filistinli gruplar Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BM Suriye Ã–zel Temsilcisi DanÄ±ÅŸmanÄ± ve Rusya Bilimler Akademisi Åžarkiyat EnstitÃ¼sÃ¼ Bilim DirektÃ¶rÃ¼ Vitaliy Naumkin, Hamas ve El Fetih dahil Filistinli 8 grubun liderlerinin 15-17 Ocak tarihlerinde Moskova'da bir araya geleceklerini sÃ¶yledi.

RÄ°A Novosti'ye konuÅŸan Naumkin "15-17 Ocak'ta Moskova'da, Rusya Bilimler Akademisi Åžarkiyat EnstitÃ¼sÃ¼'nde bir Filistin toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. ToplantÄ± resmi bir toplantÄ± olmayacak, ancak Filistinli gruplarÄ±n liderleri, Filistin sorununu konuÅŸmak iÃ§in buraya gelecekler" dedi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸemeye Hamas ve El Fetih'in de katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

DÃ¼n Ria Novosti'ye konuÅŸan El Fetih yetkilisi Kaed el Gul de Filistinli gruplarÄ±n aralarÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klarÄ± Ã§Ã¶zme amacÄ±yla Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile yardÄ±mcÄ±sÄ± Mihail Bogdanov'la bir araya geleceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Moskova'da 2011 yÄ±lÄ±nda da Naumkin'in himayesinde benzer bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.