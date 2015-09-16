Filistinli gruplar Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi DanÄ±ÅŸmanÄ± ve Rusya Bilimler Akademisi Åžarkiyat EnstitÃ¼sÃ¼ Bilim DirektÃ¶rÃ¼ Vitaliy Naumkin, Hamas ve El Fetih dahil Filistinli 8 grubun liderlerinin 15-17 Ocak tarihlerinde Moskova'da bir araya geleceklerini sÃ¶yledi.
RÄ°A Novosti'ye konuÅŸan Naumkin "15-17 Ocak'ta Moskova'da, Rusya Bilimler Akademisi Åžarkiyat EnstitÃ¼sÃ¼'nde bir Filistin toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. ToplantÄ± resmi bir toplantÄ± olmayacak, ancak Filistinli gruplarÄ±n liderleri, Filistin sorununu konuÅŸmak iÃ§in buraya gelecekler" dedi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸemeye Hamas ve El Fetih'in de katÄ±lmasÄ± bekleniyor.
DÃ¼n Ria Novosti'ye konuÅŸan El Fetih yetkilisi Kaed el Gul de Filistinli gruplarÄ±n aralarÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klarÄ± Ã§Ã¶zme amacÄ±yla Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile yardÄ±mcÄ±sÄ± Mihail Bogdanov'la bir araya geleceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
Moskova'da 2011 yÄ±lÄ±nda da Naumkin'in himayesinde benzer bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.
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