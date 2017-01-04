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18:25, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
17:52, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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BelÃ§ika'dan OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na sosyal medyadan Ã¶vgÃ¼ye ceza
BelÃ§ika'dan OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na sosyal medyadan Ã¶vgÃ¼ye ceza

BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼meti, OrtakÃ¶y'deki Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± sosyal medyada atÄ±lan nefret mesajlarÄ± cezalandÄ±rma kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Jan Jambon, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Kerim AkyÄ±l ile ilgili olarak sosyal medya Ã¼zerinden nefret mesajÄ± atanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Jan Jambon, Flaman Televizyonu'na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, federal polis bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan Ä°nternet Sevk Birimi'nin (IRU) nefret iÃ§erikli sosyal medya mesajlarÄ±nÄ± takibe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BelÃ§ika'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan sosyal medya siteleri Twitter ve Facebook Ã¼zerinde yapÄ±lan bazÄ± yorumlarda, AkyÄ±l'Ä±n "BelÃ§ikalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±" savunulmuÅŸtu.
Yorumlarda, "MÃ¼slÃ¼manlar, MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor ne gÃ¼zel", "39 kiÅŸiden daha kurtulduk", "BelÃ§ika'da bir kara kafalÄ± daha azaldÄ±" gibi ifadeler yer almÄ±ÅŸtÄ±.

AkyÄ±l, Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Houthalen Belediye MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. AkyÄ±l'Ä±n tabutun BelÃ§ika ve TÃ¼rk bayraklarÄ±na sarÄ±ldÄ±. TÃ¶rene TÃ¼rkiye'nin Anvers BaÅŸkonsolosu Metin Ergin ve Houtalen Belediye BaÅŸkanÄ± Alain Yzermans de katÄ±ldÄ±.

Yzermans burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AkyÄ±l'Ä±n cenazesinin insanlara dayanÄ±ÅŸmayÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Belediye tarafÄ±ndan bir de taziye defteri aÃ§Ä±ldÄ±.

Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bulunan gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸunluÄŸu yabancÄ± 39 kiÅŸiÂ hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.



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