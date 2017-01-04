18:28, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail'de mahkeme, iki Ã§ocuÄŸa hapis cezasÄ± verdi





Ä°srail'de bir mahkeme, 13 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli iki Ã§ocuÄŸa 2'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'de bir mahkemenin, Filistinli iki Ã§ocuÄŸa 2'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verdiÄŸi bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti AvukatÄ±Â Muhammed Mahmud, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°srail Merkez Mahkemesi'nin, 13 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklar Åžadi Ferah ile Ahmed ez-Zateri'yi ikiÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Mahmud, iki Ã§ocuÄŸun hapishanede geÃ§irdiÄŸi bir yÄ±lÄ±n cezadan sayÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, verilen iki yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinin 29 KasÄ±m 2016 olduÄŸunu, bu ÅŸekilde 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸini ifade etti. Ä°srail makamlarÄ±, Filistinli iki Ã§ocuÄŸu "bÄ±Ã§aklama giriÅŸiminde bulunduklarÄ±" iddiasÄ±yla KasÄ±m 2015'te tutuklamÄ±ÅŸtÄ±.

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