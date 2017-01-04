18:32, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ÅŸ adamÄ± Galip Ã–ztÃ¼rk ifade verdi





Ankara'daki FETÃ–) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Galip Ã–ztÃ¼rk "bilgi sahibi" sÄ±fatÄ±yla ifade verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Galip Ã–ztÃ¼rk "bilgi sahibi" sÄ±fatÄ±yla ifade verdi. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ankara Adliyesi'ne gelen Ã–ztÃ¼rk, Ankara Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ahmet AkÃ§a'ya ifade verdi. Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n, FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin bilgi verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. MECLÄ°S ARAÅžTIRMA KOMÄ°SYONU'NDA DÄ°NLENÄ°LMÄ°ÅžTÄ° Ã–ztÃ¼rk, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'nde darbe giriÅŸimini araÅŸtÄ±rmak iÃ§in kurulan Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu'na davet edilmiÅŸ, "bilgi sahibi" sÄ±fatÄ±yla dinlenilen ilk iÅŸ adamÄ± olmuÅŸtu. Komisyonda konuÅŸan Ã–ztÃ¼rk, FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ adamlarÄ±ndan "tehdit ve ÅŸantaj" ile para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Eski savcÄ± Muammer AkkaÅŸ'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2012 yÄ±lÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Ã–ztÃ¼rk, Ankara'dan bir avukat grubu geldiÄŸini ve 60 milyon dolar verdiÄŸi takdirde hapisten Ã§Ä±kabileceÄŸinin sÃ¶ylendiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Â

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