18:36, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KanadalÄ± mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KanadalÄ± mevkidaÅŸÄ± Dion ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stephane Dion, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nu telefonla arayarak 1 Ocak'ta Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili taziyelerini sundu. Dion, Kanadaâ€™nÄ±n ve Kanada halkÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu ifade etti. Ã‡avuÅŸoÄŸlu da verdiÄŸi destekten Ã¶tÃ¼rÃ¼ muhatabÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti ve TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesinin aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸini dile getirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, DEAÅžâ€™laÂ mÃ¼cadelede her alanda iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemi de vurgulandÄ±. Â

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