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21:25, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
18:40, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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ABD'de kadÄ±nlar Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri planlÄ±yor
ABD'de kadÄ±nlar Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri planlÄ±yor

ABD'de on binlerce kadÄ±n, baÅŸkan seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n "kadÄ±nlara yÃ¶nelik ayrÄ±mcÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na" karÅŸÄ± 21 Ocak'ta ABD Kongresi yakÄ±nlarÄ±nda gÃ¶steri yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de on binlerce kadÄ±n, baÅŸkan seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n "kadÄ±nlara yÃ¶nelik ayrÄ±mcÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na" karÅŸÄ± 21 Ocak'ta ABD Kongresi yakÄ±nlarÄ±nda gÃ¶steri yapacak.

Washington Post gazetesinin haberine gÃ¶re, ABD'nin Hawaii eyaletinde yaÅŸayan emekli avukat Teresa Shook, 8 KasÄ±m'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminin sonucu belli olduÄŸunda Facebook hesabÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±na, baÅŸkanlÄ±k devir teslim tÃ¶reninin yapÄ±lacaÄŸÄ± 20 Ocak'a yakÄ±n bir tarihte Washington'da Trump'Ä± protesto edecek bir eylem dÃ¼zenleme fikrini aÃ§tÄ±.

160 BÄ°NDEN FAZLA KÄ°ÅžÄ° YÃœRÃœYÃœÅžE KATILACAÄžINI BÄ°LDÄ°RDÄ°

Ä°lk olarak kendi Ã§evresinden 40 kiÅŸinin katÄ±lmayÄ± kabul ettiÄŸi gÃ¶steriye kÄ±sa sÃ¼rede 10 binlerce kiÅŸi katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Aradan geÃ§en sÃ¼rede 160 binden fazla sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± Washington'daki ABD Kongresi yakÄ±nÄ±nda baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Eyleme ABD'li Ã¼nlÃ¼ aktivistler ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri de katÄ±lma kararÄ± aldÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± eylem alanÄ±na taÅŸÄ±yacak yÃ¼zlerce otobÃ¼s ve gerekli ses teÃ§hizatlarÄ± da ÅŸimdiden hazÄ±rlandÄ±.

Kendi kiÅŸisel hesabÄ±ndan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n bu denli bÃ¼yÃ¼yerek diÄŸer Ã¶rgÃ¼tlerle birleÅŸmesine ÅŸaÅŸÄ±ran Shook, hedefinin herhangi bir Ã¶rgÃ¼tle eylem yapmak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸkan seÃ§ilen Trump'Ä±n kadÄ±nlara yÃ¶nelik sÃ¶ylemlerini ve "Ã§ok daha donanÄ±mlÄ±" Hillary Clinton'Ä±n yerine baÅŸkan olmasÄ±nÄ± protesto amaÃ§lÄ± bir fikir olduÄŸunu dile getirdi.

Binlerce kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± beklenen eylem iÃ§in gerekli yasal izinleri alan organizatÃ¶rler, ÅŸu ana kadar her ÅŸeyin yolunda gittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD tarihinde kadÄ±nlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k protestolardan biri olacaÄŸÄ± iddia edilen eylemin organizatÃ¶rlerinden Tamika Mallory, gÃ¶sterinin "ulusal veya yerel hiÃ§bir alanda sessiz kalmayacaklarÄ±na ve bu zamana kadar mÃ¼cadele vererek elde ettikleri haklarÄ±n ellerinden alÄ±nmasÄ±na izin vermeyeceklerine dair cesur ve aÃ§Ä±k bir ifade" olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.



Ä°lgili Konular ABD trump
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