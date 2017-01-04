18:45, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 gÃ¶zaltÄ±





Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda biri kadÄ±n 4 kiÅŸi, Adana'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼Â terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkinÂ soruÅŸturmakapsamÄ±nda biri kadÄ±n 4 kiÅŸi, Adana'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Kayseri'de Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerlerin bulunduÄŸu halk otobÃ¼sÃ¼ne bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan araca bombanÄ±n, Adana'nÄ±n Ä°mamoÄŸlu ilÃ§esinde yÃ¼klendiÄŸini tespit etti.Â Bu kapsamda ÅŸÃ¼phelileri tespit etmeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten ekipler, Adana'nÄ±n merkez Seyhan ilÃ§esi GÃ¼lbahÃ§esi Mahallesi'nde operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda kimlikleri belirlenen Elzem Åž, Ãœmit K, Kenan Ã‡. ve Ekrem U. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â ÅžÃ¼phelilerin, bomba yerleÅŸtirdikleri aracÄ± Ä°mamoÄŸlu ilÃ§esinde buluÅŸtuklarÄ± terÃ¶riste teslim ettiÄŸi, Adana-Kayseri ile saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan otobÃ¼sÃ¼n kent iÃ§i gÃ¼zergahÄ±nda keÅŸif ve kroki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â SaldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin de DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±ndan geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â ZanlÄ±lar, Adana Adli TÄ±p Birimindeki saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Kayseri'ye gÃ¶nderildi. Kayseri'de 17 AralÄ±k 2016'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 14 asker ÅŸehit dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

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