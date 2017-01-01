18:49, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±da yaralanan 28 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rÃ¼yor



Foto: ArÅŸiv

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 28 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bir eÄŸlence mekanÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilenterÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlardan bazÄ±larÄ±, tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi. SaldÄ±rÄ±da yaralanan 28 kiÅŸinin tedavisine ise kentteki Ã§eÅŸitli hastanelerde devam ediliyor.

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