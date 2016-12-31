19:08, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°zmir'deki PKK operasyonunda 5 tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AliaÄŸa ilÃ§esinde PKK/PYD/YPG Ã¶gÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k ile sosyal medyadan Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla iki ayrÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 zanlÄ± tutuklandÄ±.



AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°zmir Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince dÃ¼zenlenen iki ayrÄ± operasyonda sosyal medya Ã¼zerinden PKK/PYD/YPG'nin propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¶vÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemlerde bulunduklarÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan M.A, M.K, M.S.A, Åž.D. ve A.K'nin jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Â



ZanlÄ±lar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â



Ä°zmir Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, 20 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda M.A, M.K. ve M.S.A'yÄ±, 29 AralÄ±k'ta ise Åž.D. ve A.K'yi sosyal medya Ã¼zerinden PKK/PYD/YPG'nin propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¶vÃ¼cÃ¼ sÃ¶ylemlerde bulunduklarÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.Â