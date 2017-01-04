19:13, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

'TÃ¼rkiye ve Irak komÅŸudan Ã¶te iki kardeÅŸ Ã¼lkedir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Faruk KaymakcÄ±, Irak'taki beÅŸ buÃ§uk yÄ±llÄ±k gÃ¶revini tamamlamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla BaÄŸdat'taki BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik rezidansÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi veda programÄ±nda, AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Irak'taki gÃ¶revine Basra'da BaÅŸkonsolos olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KaymakcÄ±, "Irak'Ä±n birÃ§ok vilayetini gezdim ve insanlarÄ±yla yakÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buldum. AramÄ±zda tarihi, dini ve ekonomik gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler var." dedi.

"TÃ¼rkiye ve Irak komÅŸudan Ã¶te iki kardeÅŸ Ã¼lkedir." diyen KaymakcÄ±, "2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana Irak'ta bazÄ± sÄ±namalar yaÅŸandÄ±, buna TÃ¼rkiye'nin yaklaÅŸÄ±mÄ± oldu. Bu yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z Irak'ta yanlÄ±ÅŸ okundu veya bazÄ± kesimlerin duymak ve gÃ¶rmek istemediÄŸi yaklaÅŸÄ±mlardÄ±. Bundan dolayÄ± TÃ¼rkiye ve Irak iliÅŸkilerinde zaman zaman soÄŸukluk ve gerginlikler yaÅŸandÄ± ama TÃ¼rkiye politikasÄ±nÄ± Irak'a olan iyi niyetli yaklaÅŸÄ±m Ã§erÃ§evesinde uzun dÃ¶nemli dÃ¼ÅŸÃ¼nerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"2017 AÃ‡ILIMLARA VESÄ°LE OLACAK"

2017 yÄ±lÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ve Irak iliÅŸkilerinde yeni aÃ§Ä±lÄ±mlara vesile olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden KaymakcÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Aradaki sorunlar aÅŸÄ±lmayacak sorunlar deÄŸil. TÃ¼rkiye'nin Irak'a olan yaklaÅŸÄ±mÄ± doÄŸru, ilkeli, Irak'Ä±n iyiliÄŸinden ve ikili iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Zaman zaman IraklÄ± kardeÅŸlerimiz, TÃ¼rkiye'nin uzattÄ±ÄŸÄ± samimi ve gÃ¼ven elini kavramakta tereddÃ¼t ediyorlar. TÃ¼rkiye, Irak'Ä±n gerÃ§ek dostudur. Irak, TÃ¼rkiye'ye gÃ¼venmeli. Ä°ki Ã¼lke ticaret, gÃ¼venlik, istihbarat ve diÄŸer alanlarda iliÅŸkileri deÄŸerlendirmeli."