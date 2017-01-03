GÃ¼ncelleme: 19:27, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž hedefleri imha edildi



Foto: ArÅŸiv

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda DEAÅž'a ait 12 hedef imha edildi, ilk deÄŸerlendirmelere gÃ¶re 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi.



Hava harekatÄ±nda, DAEÅž mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±nma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 12 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi. Ä°lk deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, 14 DAEÅž'li Â etkisiz hale getirildi.



GÃ¶revlerini baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiren jetler, emniyetle Ã¼slerine dÃ¶ndÃ¼. 1 ASKER ÅžEHÄ°T OLDU, 3 ASKER YARALANDI TSK unsurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeye atÄ±lan bir havan mermisinin infilak etmesi nedeniyle 1 asker ÅŸehit oldu, 3 asker hayati tehlikeleri olmayacak ÅŸekilde yaralandÄ±. AÃ§Ä±klamada, yaralÄ±larÄ±n derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirilerek, ÅŸehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r, TSK mensuplarÄ±na ve TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± askerlere de acil ÅŸifa dileÄŸinde bulunuldu.

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