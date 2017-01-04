19:36, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Mersin'deki bÃ¼yÃ¼k selin yaralarÄ± sarÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum YÃ¶netim Merkezinde Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Cezmi TÃ¼rk GÃ¶Ã§er baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda oluÅŸturulan kriz masasÄ±ndan yÃ¶netilen Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, 301 araÃ§ ve bin 185 personelle selin zararlarÄ±nÄ±n giderilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n raporuna gÃ¶re, 29 AralÄ±k 2016'da baÅŸlayan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸta, bir gÃ¼nde metrekareye 177,4 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Mersin'in bir yÄ±llÄ±k yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 3'te 1'ine tekabÃ¼l eden yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle zarar gÃ¶ren kent merkezinde ve ilÃ§elerde 6'sÄ± aÄŸÄ±r hasarlÄ± bin 141'i konut ve 275'i iÅŸ yeri olmak Ã¼zere bin 416 yapÄ±da, Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 60 personel ve 48 destek ortaÄŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m personeli hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmada bin 141 konutta 4 milyon 526 bin 300 lira zarar tespit edilirken, iÅŸ yerlerinde ise 9 milyon 390 bin 930 lira hasar oluÅŸtuÄŸu belirlendi.

Bu arada, BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan konutlarla ilgili "Acil yardÄ±m Ã¶deneÄŸi" kapsamÄ±nda 2 milyon lira talep edildi.

EN BÃœYÃœK ZARAR TARIM ARAZÄ°LERÄ°NDE

Sel ve su baskÄ±nlarÄ± nedeniyle en Ã§ok zarar gÃ¶ren alanlar, kent merkezi ve ilÃ§elerindeki tarÄ±m arazileri olurken, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan merkez Akdeniz ilÃ§esinde 43 bin 600 dekar, merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde 2 bin dekar, merkez Mezitli ilÃ§esinde 27 dekar, Tarsus ilÃ§esinde 90 bin 877 dekar ve Silifke ilÃ§esinde 100 dekar olmak Ã¼zere toplamda 136 bin 604 dekar alanda hasar tespit edildi.

Ã–te yandan il genelinde 4 bin tavuk ve 665 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan telef olurken, 535 arÄ± kovanÄ± sular altÄ±nda kaldÄ±.

Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada, hasar tespit edilen 136 bin 604 dekarlÄ±k alanÄ±n zararÄ±nÄ±n 116 milyon 73 bin 573 lira olduÄŸu belirlendi. 150 kiÅŸilik ekibin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n (MESKÄ°) yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada da altyapÄ± hasarÄ±nÄ±n 4 milyon 974 bin 926 lira olduÄŸu kaydedilirken, karayollarÄ±ndaki yol ve kÃ¶prÃ¼lerde 3 milyon 150 bin lira, demiryollarÄ±nda ise 940 bin lira zarar tespit edildi.

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada ise sel sularÄ±ndan etkilenen kent merkezi ve ilÃ§elerdeki 156 okulda, 3 milyon 618 bin lira zarar olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

SULARIN TAHLÄ°YE Ä°ÅžLEMLERÄ° SÃœRÃœYOR

Selde taÅŸan derelerde Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ederken, su baskÄ±nlarÄ± nedeniyle zarar gÃ¶ren tarÄ±m alanlarÄ±nda 31 personel, 15 pompa ve 15 iÅŸ makinesi ile su tahliye iÅŸlemlerine devam ediyor.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda dere yataklarÄ± temizlendi, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 29 AralÄ±k'ta durdurulan Berdan BarajÄ± enerji santralinin 2 Ã¼nitesinden biri tekrar faaliyete sokuldu.

MAÄžDURLARA YARDIM ELÄ° UZATILDI

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± Sosyal YardÄ±mlar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yardÄ±m amaÃ§lÄ± 946 bin 618 lira kaynak aktarÄ±lÄ±rken, bir maÄŸazadan talep edilen 2 bin Ã§ocuk montu, 2 bin ayakkabÄ± ve 2 bin Ã§orap, selden zarar gÃ¶ren Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara teslim edildi.

AyrÄ±ca, Akdeniz ilÃ§esinde bin, Toroslar'da 200, Tarsus ilÃ§esinde de 300 mont, ayakkabÄ± ve Ã§orap daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere Sosyal DayanÄ±ÅŸma ve YardÄ±mlaÅŸma VakÄ±flarÄ±na teslim edildi.

Akdeniz ilÃ§esindeki AdanalÄ±oÄŸlu Mahallesi'nde 750 kiÅŸiye gÄ±da ve kumanya yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±, burada Ã§adÄ±rlarda kalan 250 tarÄ±m iÅŸÃ§isine ile Huzurkent Mahallesi'nde Ã§adÄ±rlarda kalan 100 tarÄ±m iÅŸÃ§isine kumanya daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan, Akdeniz ilÃ§esinde 365 haneye 244 bin 400 liralÄ±k nakdi yardÄ±m ile aynÄ± hanelerdeki 210 kiÅŸiye battaniye, 200 kiÅŸiye gÄ±da paketi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Toroslar ilÃ§esinde 168 haneye 131 bin 900 lira, Mezitli ilÃ§esinde 51 haneye 76 bin 500, Erdemli ilÃ§esinde 19 haneye 7 bin 550 lira nakdi yardÄ±m yapÄ±ldÄ±, YeniÅŸehir ilÃ§esinde 50 haneye 144 bin 250 bin lira nakdi, 10 haneye ise toplam 7 bin lira deÄŸerinde yatak alÄ±ndÄ±, ayni yardÄ±m yapÄ±ldÄ±.

Tarsus ilÃ§esinde Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan tarÄ±m iÅŸÃ§ileri ile Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, spor salonu ve pansiyon gibi yerlere yerleÅŸtirildi, bu kiÅŸilere battaniye ile sÄ±cak yemek daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 12 ekip ile 4 merkez ilÃ§ede 956 aile ile yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lÄ±rken, selde yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden ve maÄŸdur olan ailelere, psikososyal ve maddi destek verildi.

Toplam 449 aileye sosyoekonomik destek saÄŸlanacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, selden etkilenen ve Ã§ocuÄŸu olan ailelere ekonomik destek yardÄ±mÄ± kapsamÄ±nda 2 bin 600 lira yardÄ±m yapÄ±lacak.

VALÄ° Ã‡AKACAK'TAN AÃ‡IKLAMA

Ã–te yandan, Vali Ã–zdemir Ã‡akacak, beraberindeki Tarsus KaymakamÄ± YÃ¼ksel Ãœnal, Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) 6. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MevlÃ¼t AydÄ±n ve Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay HÃ¼seyin Kanat ile selde zarar gÃ¶ren tarÄ±m arazilerini ve su tahliye pompa istasyonlarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± inceledi.

TÃ¼m ekiplerin Ã§iftÃ§ilerin yaralarÄ±nÄ± sarmak iÃ§in temizleme ve tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± 24 saat esasÄ±na gÃ¶re, yoÄŸun bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Ã‡akacak, DSÄ° 6. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan mevcut pompalara ilave olarak getirilecek 6 pompa ve jeneratÃ¶rler sayesinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n daha da hÄ±zlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.