BeÅŸiktaÅŸ'taki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir ÅŸehit daha

Ä°stanbul'da BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena yakÄ±nÄ±ndaki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan polis memuru Muammer NacakoÄŸlu'nun tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
BÃ¶ylece BeÅŸiktaÅŸ'taki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 46 oldu.
Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da katliam yapan DEAÅž Ã¼yesinin, Konya ÅžehirlerarasÄ± Terminalde yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸiyle buluÅŸup bilet aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena yakÄ±nÄ±ndaki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan polis memuru Muammer NacakoÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu
Mersin'de geÃ§tiÄŸimiz hafta etkili olan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n beraberinde getirdiÄŸi sel nedeniyle baÅŸta tarÄ±m arazilerinde olmak Ã¼zere kentte oluÅŸan olumsuzluÄŸun giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda DEAÅž'a ait 12 hedef imha edildi, ilk deÄŸerlendirmelere gÃ¶re 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KaymakcÄ±, TÃ¼rkiye ve Irak'Ä±n komÅŸudan Ã¶te iki kardeÅŸ Ã¼lke olduÄŸunu belirterek, TÃ¼rkiye'nin Irak'a doÄŸru, ilkeli, Irak'Ä±n iyiliÄŸinden ve ikili iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana bir yaklaÅŸÄ±m sergilediÄŸini sÃ¶yledi
Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esinde, PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k ile sosyal medyadan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 5 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 28 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rÃ¼yor
Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda biri kadÄ±n 4 kiÅŸi, Adana'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KanadalÄ± mevkidaÅŸÄ± Dion ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ankara'daki FETÃ–) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Galip Ã–ztÃ¼rk "bilgi sahibi" sÄ±fatÄ±yla ifade verdi
Suriye'deki FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'in saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit oldu, 4 asker de yaralandÄ±.
CHP, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine karÅŸÄ± takÄ±nacaÄŸÄ± tavrÄ± kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda deÄŸerlendirecek
KeÃ§iÃ¶ren Metrosu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 4 ve 5 Ocak'ta bazÄ± yollar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak. Ä°ÅŸte kapatÄ±lacak yollar ve alternatif gÃ¼zergahlar...
Abdullah GÃ¼l, "MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'na ifadeye gitmemesi talimatÄ±nÄ± verdim." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Sur ilÃ§esinin yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan projelerin temeli tÃ¶renle atÄ±ldÄ±
Van'da PKK operasyonlarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi