19:49, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

BeÅŸiktaÅŸ'taki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir ÅŸehit daha





BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena yakÄ±nÄ±ndaki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan polis memuru Muammer NacakoÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena yakÄ±nÄ±ndaki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan polis memuru Muammer NacakoÄŸlu'nun tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olduÄŸu bildirildi. BÃ¶ylece BeÅŸiktaÅŸ'taki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 46 oldu.

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