19:56, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ± ile ilgili yeni detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina katliamÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirenÂ DEAÅž mensubunun geÃ§en KasÄ±m ayÄ± sonlarÄ±nda eÅŸi ve 2 Ã§ocuÄŸuyla birlikte Konya geldiÄŸi ve 15 AralÄ±k'ta Ä°stanbul'a otobÃ¼sle gittiÄŸinin belirlenmesinin ardÄ±ndan, yeni ayrÄ±ntÄ±lar ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

POLÄ°S 'YUSUF HOCA' KOD ADLI KÄ°ÅžÄ°NÄ°N PEÅžÄ°NDEÂ

Konya ÅžehirlerarasÄ± OtobÃ¼s Terminali'nin gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±na, terminale rahat tavÄ±rlarla elleri cebinde yanÄ±nda eÅŸya ve Ã§anta bulunmadan yÃ¼rÃ¼yerek girdiÄŸi saptanan DEAÅž Ã¼yesinin, otobÃ¼s firmalarÄ±na Ä°stanbul'a gitmek iÃ§in bilet sorduktan, sonra terminal Ã§evresinde kendisi gibi Ã§ekik gÃ¶zlÃ¼ ve 'Yusuf Hoca' kod adlÄ± yabancÄ± uyruklu olduÄŸu deÄŸerlendirilen bir kiÅŸiyle buluÅŸtuÄŸu belirlendi. GÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde buluÅŸtuÄŸu kiÅŸiyle tekrar terminale giren terÃ¶ristin, yanÄ±ndaki kiÅŸiyle birlikte otobÃ¼s bileti aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KatliamcÄ± DEAÅž Ã¼yesiÂ biletini 'Ebu Muhammed' adÄ±na kestirdi.

Polis, terÃ¶ristin buluÅŸtuÄŸu ve birlikte Ä°stanbul'a gittiklerini tahmin ettikleri 'Yusuf Hoca' kod adlÄ± ikinci kiÅŸinin gerÃ§ek kimliÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±yor.

TerÃ¶ristin Konya'da temasa geÃ§ip, yanlarÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 3 aileye ev kiralayan 2 emlakÃ§Ä±nÄ±n da halen gÃ¶zaltÄ±nda olduÄŸu belirtildi. TerÃ¶ristin temasa geÃ§tiÄŸi ailelerden 2'sinin saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce, 1'inin de saldÄ±ran sonra Konya'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. EmlakÃ§Ä±larÄ±n da, aileler Konya'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra evleri baÅŸka kiÅŸilere kiraladÄ±klarÄ±nÄ±, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸiye de ev kiralamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri Ã¶ÄŸrenildi.