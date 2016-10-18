20:06, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ukrayna: 5 bin Rus askeri bize karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor



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Ukrayna Savunma BakanÄ± Poltorak, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larla Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Donbas bÃ¶lgesinde Rus Ordusu'na mensup 5 bin askerin, Ukrayna gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± savaÅŸmakta olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukrayna Savunma BakanÄ± Stepan Poltorak, Ukrayna'da bir televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te, Donbas bÃ¶lgesinde Rusya'dan gelen 40 bin kiÅŸilik bir kuvvetin olduÄŸunu, bunun 35 bininin Ã§eÅŸitli silahlÄ± gruplardan, 5 bininin ise, Rusya Ordusu'na baÄŸlÄ± askerlerden oluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi. Poltorak ayrÄ±ca, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± gruplarÄ±n elinde 600 tank, 1300 kadar askeri araÃ§ ve 760 adet top bulunduÄŸunu kaydetti. Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki Donbas bÃ¶lgesinde 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n nisan ayÄ±ndan bu yana Rusya yanlÄ±sÄ± gruplarla Ukrayna gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda, asker ve sivil toplam 10 binden fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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