Ukrayna: 5 bin Rus askeri bize karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor

Ukrayna Savunma BakanÄ± Stepan Poltorak, Ukrayna'da bir televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te, Donbas bÃ¶lgesinde Rusya'dan gelen 40 bin kiÅŸilik bir kuvvetin olduÄŸunu, bunun 35 bininin Ã§eÅŸitli silahlÄ± gruplardan, 5 bininin ise, Rusya Ordusu'na baÄŸlÄ± askerlerden oluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi. Poltorak ayrÄ±ca, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± gruplarÄ±n elinde 600 tank, 1300 kadar askeri araÃ§ ve 760 adet top bulunduÄŸunu kaydetti.
Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki Donbas bÃ¶lgesinde 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n nisan ayÄ±ndan bu yana Rusya yanlÄ±sÄ± gruplarla Ukrayna gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda, asker ve sivil toplam 10 binden fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'de gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± eÅŸitsizliÄŸi Barack Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine yÃ¼kseldi
Ä°ngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft, "Hem TÃ¼rkiye iÃ§inde hem de bÃ¶lgede terÃ¶rle mÃ¼cadelede TÃ¼rk dostlarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimizle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, ara bÃ¶lgede bir araya geldi
Ukrayna Savunma BakanÄ± Poltorak, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larla Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Donbas bÃ¶lgesinde Rus Ordusu'na mensup 5 bin askerin, Ukrayna gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± savaÅŸmakta olduÄŸunu sÃ¶yledi
ABD'de on binlerce kadÄ±n, baÅŸkan seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n "kadÄ±nlara yÃ¶nelik ayrÄ±mcÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na" karÅŸÄ± 21 Ocak'ta ABD Kongresi yakÄ±nlarÄ±nda gÃ¶steri yapacak
Ä°srail'de bir mahkeme, 13 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli iki Ã§ocuÄŸa 2'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼meti, OrtakÃ¶y'deki Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± sosyal medyada atÄ±lan nefret mesajlarÄ± cezalandÄ±rma kararÄ± aldÄ±
Hamas ve El fetih'in de olduÄŸu sekiz Filistinli grup 15-17 Ocak'ta Moskova'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Ä°ngiltere'de polis operasyonunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kiÅŸinin Pakistan asÄ±llÄ± bir MÃ¼slÃ¼man Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Ã–zbekistan'da yolsuzlukla mÃ¼cadele alanÄ±nda devlet politikasÄ±nÄ±, mÃ¼cadelenin esas ilkelerini, ilgili kurum, STK ve basÄ±n organlarÄ±nÄ±n gÃ¶rev ve vazifelerini belirleyen yeni yasa yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Angola'da yaÅŸayan bir LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±nÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°srail Ä°stihbarat ajansÄ± Mossad tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
KÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya'nÄ±n 'ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±' olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±yla konuÅŸulan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Marie Le Pen'in Ukrayna'ya giriÅŸi yasaklanabilir
Kazakistan heyeti, BMGK'nÄ±n yeni dÃ¶nemindeki ilk oturumuna katÄ±ldÄ±
Filipinler lideri Duterte DEAÅž'Ä±n her yerde olduÄŸunu, kendi kuzenlerinin bile Ã¶rgÃ¼t saflarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Malezya'da yaÅŸanan sel dolayÄ±sÄ±yla en az 19 bin kiÅŸi tahliye edildi
Ä°ki ÅŸirketten oluÅŸan Ã‡inli bir konsorsiyum, ikiz kule projesini 2,7 milyar dolarlÄ±k teklifle kazandÄ±