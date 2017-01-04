Ä°ngiltere'den TÃ¼rkiye'ye destek aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°ngiltere'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nacaÄŸÄ± kapalÄ± oturum Ã¶ncesi gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Suriye'deki hava bombardÄ±manlarÄ± gibi Ã§eÅŸitli ateÅŸkes ihlallerinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirten Rycroft, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ateÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ±n son derece Ã¶nemli olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Irak'Ä±n Musul kentinin DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan Rycroft, TÃ¼rkiye'nin PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin endiÅŸeleri ve Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda nasÄ±l bir tavÄ±r sergilediÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"BirleÅŸik KrallÄ±k, TÃ¼rkiye'nin yakÄ±n bir dostu, ortaÄŸÄ± ve mÃ¼ttefiki. TÃ¼rkiye ile Ã¶zellikle terÃ¶rle mÃ¼cadelede omuz omuza veriyoruz. Hem TÃ¼rkiye iÃ§inde hem de bÃ¶lgede terÃ¶rle mÃ¼cadelede TÃ¼rk dostlarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimizle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."
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ABD'de gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± eÅŸitsizliÄŸi Barack Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine yÃ¼kseldi
Ä°ngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft, "Hem TÃ¼rkiye iÃ§inde hem de bÃ¶lgede terÃ¶rle mÃ¼cadelede TÃ¼rk dostlarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimizle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." dedi
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