GÃ¼ncelleme: 00:30, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

'Yerebatan SarnÄ±cÄ±' yeni gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne kavuÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bizans Ä°mparatoru 1. JÃ¼stinyen tarafÄ±ndan 6'ncÄ± yÃ¼zyÄ±lda yaptÄ±rÄ±lan ve bilinen en eski su sarnÄ±cÄ± olan Yerebatan SarnÄ±cÄ± restore ediliyor.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince (Ä°BB) KÃ¼ltÃ¼r AÅž tarafÄ±ndan iÅŸletilen sarnÄ±Ã§, AralÄ±k ayÄ±nda baÅŸlayan ve 450 gÃ¼n sÃ¼recek restorasyonun ardÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne kavuÅŸacak.

Ayasofya Camisi'nin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan ve TÃ¼rkiye'nin en gÃ¶zde turizm mekanlarÄ±ndan olan sarnÄ±Ã§ iÃ§in, fiziki yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¶ncesinde, teknik Ã¶n Ã§alÄ±ÅŸmalar, Ã¶lÃ§Ã¼m ve planlamalar yapÄ±ldÄ±.

YEREBATAN SARNICI 10 YILDIR EN Ã‡OK ZÄ°YARETÃ‡Ä° ALAN 3'ÃœNCÃœ MÃœZE

Yerebatan SarnÄ±cÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Celalettin Deniztoker yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yerebatan SarnÄ±cÄ±'nÄ±n 10 yÄ±ldÄ±r en Ã§ok ziyaretÃ§i alan 3'Ã¼ncÃ¼ mÃ¼ze olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ZiyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nda, her yÄ±l yÃ¼zde 10'luk bir artÄ±ÅŸÄ±n gÃ¶zlendiÄŸine dikkati Ã§eken Deniztoker, "Yerebatan SarnÄ±cÄ±, bin 500 yÄ±llÄ±k tarihi bir mekan. Bundan evvel, 1987 senesinde turizmin hizmetine aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ ve o zamandan bu zamana kadar bÃ¼yÃ¼k bir restorasyon gÃ¶rmemiÅŸ. KÄ±smet olursa bu sene bÃ¼yÃ¼k restorasyona baÅŸlÄ±yoruz. Restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 2018'in Mart ayÄ±nda bitirilmesi planlanÄ±yor fakat bunu ne kadar Ã¶nceye Ã§ekebilirsek turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan o kadar iyi olacak." diye konuÅŸtu.

Deniztoker, daha Ã¶nceki restorasyonlarda sarnÄ±cÄ±n yÃ¼rÃ¼me yollarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÃ§erideki Ã§amurun tahliye edildiÄŸini hatÄ±rlatarak, bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sarnÄ±Ã§ tarihinin en kapsamlÄ± restorasyonu olacaÄŸÄ± bilgisini verdi.

MÃœZENÄ°N GÄ°RÄ°Åž VE Ã‡IKIÅžI DA Â YENÄ°LENECEK

Yerebatan SarnÄ±cÄ±'nÄ± konu alan kitap ve filmlerin sarnÄ±ca ilgiyi arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Deniztoker, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"YÃ¼rÃ¼me yollarÄ±nÄ±n, 30 senelik bir sÃ¼reÃ§ten sonra restorasyona ihtiyacÄ± hasÄ±l oldu. Bu yÃ¼rÃ¼me yollarÄ±nÄ±n daha modern bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. AynÄ± zamanda yaÄŸmurda su sirkÃ¼lasyonu olan tonozlarÄ±n da yalÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lacak ve su sirkÃ¼lasyonu en aza indirilecek. SÃ¼tunlarÄ±n bazÄ±larÄ± da beton halinde. O sÃ¼tunlar da onarÄ±lÄ±p eski haline getirilecek."

Deniztoker, ziyaretÃ§ilerin konforunu da dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini vurgulayarak, "SarnÄ±cÄ±n giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da onarÄ±mÄ± yapÄ±lacak. Daha da gÃ¼zelleÅŸtirilecek. GiriÅŸimizde mÃ¼ÅŸterilerin bekleyeceÄŸi bir ortam olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in giriÅŸ turnikelerinin bÃ¼yÃ¼tÃ¼lmesi ve orada mÃ¼ÅŸterilerin bekleyeceÄŸi bir cam alan yapÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± da bÃ¼yÃ¼tÃ¼p gÃ¼zelleÅŸtireceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

ZiyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n, 2014'te 2 milyon 100 bin civarÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Deniztoker, yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ± dolayÄ±sÄ±yla son iki yÄ±lda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek, yabancÄ± turistlerin ilgisini Ã§ekmek amacÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tanÄ±tÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Celalettin Deniztoker, sarnÄ±cÄ±n restorasyon boyunca ziyarete aÃ§Ä±k kalacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "BurasÄ± bin 500 yÄ±llÄ±k bir eser ve bu zamana kadar ayakta durmuÅŸ. Ä°nÅŸallah bu restorasyondan sonra bin 500 yÄ±l daha insanlarÄ±n hizmetine sunulmaya devam eder." dedi.

SarnÄ±cÄ±n yanÄ±ndaki parkta bulunan, tÃ¼m Antik Roma yollarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ± olarak kabul edilen ve 4'Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±la tarihlendirilen Milion TaÅŸÄ± ile hemen yanÄ±nda yer alan 16. yÃ¼zyÄ±la ait su terazisi de restore edilecek.

YEREBATAN SARNICI

Yerebatan SarnÄ±cÄ±, suyun iÃ§inden yÃ¼kselen mermer sÃ¼tunlarÄ±n arasÄ±ndaki ihtiÅŸamÄ±ndan dolayÄ± halk tarafÄ±ndan "Yerebatan SarayÄ±" olarak da anÄ±lÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 100 bin ton su depolama kapasitesine sahip sarnÄ±ca iliÅŸkin yabancÄ± kaynaklarda geÃ§en Basilika isminin, sarnÄ±cÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan Ilius BasilikasÄ±'ndan geldiÄŸi rivayet ediliyor.

UzunluÄŸu 140, geniÅŸliÄŸi 70 metre olan, 52 basamaklÄ± taÅŸ bir merdivenle inilen sarnÄ±cÄ±n iÃ§inde her biri 9 metre yÃ¼ksekliÄŸinde 336 sÃ¼tun bulunuyor. Ã‡oÄŸunluÄŸu daha eski yapÄ±lardan toplandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu sÃ¼tunlardan 295'i halen aÃ§Ä±k olan kÄ±sÄ±mda, 41'i ise kapalÄ± kÄ±sÄ±mda yer alÄ±yor. Yerebatan SarnÄ±cÄ±, 7 bin 648 metrekarelik kÄ±smÄ± aÃ§Ä±k, bin 30 metrekarelik kÄ±smÄ± kapalÄ± alanda olmak Ã¼zere 8 bin 678 metrekarelik bir alanÄ± kaplÄ±yor.

YÃ¼zyÄ±llar boyu Bizans ve OsmanlÄ± saraylarÄ±yla bÃ¶lgede yaÅŸayan halkÄ±n su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan sarnÄ±Ã§, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu dÃ¶neminde iki kez restore edildi. SarnÄ±cÄ±n ilk onarÄ±mÄ± 3. Ahmet zamanÄ±nda (1723) Mimar Kayserili Mehmet AÄŸa tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Ä°kinci onarÄ±m ise Sultan 2. AbdÃ¼lhamid (1876-1909) zamanÄ±nda yapÄ±ldÄ±. MÃ¼ze olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra milli ve milletlerarasÄ± birÃ§ok etkinliÄŸe ev sahipliÄŸi yapan sarnÄ±Ã§, 1987'de Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan bakÄ±mÄ± ve bir gezi platformu yapÄ±lmak suretiyle ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±. SarnÄ±Ã§, 1994'te yeniden bÃ¼yÃ¼k bir temizlik ve bakÄ±mdan geÃ§irildi.

Yerebatan SarnÄ±cÄ±, her gÃ¼n 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

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