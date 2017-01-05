00:46, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Naci AÄŸbal: 'Esnafa sicil affÄ± uygulanacak'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Ã§eÅŸitli nedenlerle geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k olarak Ã§eki, senedi karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z Ã§Ä±kan vatandaÅŸlara iliÅŸkin Ã¶nemli kolaylÄ±k getirdiklerini belirterek, "Burada esnafa sicil affÄ± uygulanacak. BankalarÄ±mÄ±z bu uygulamayÄ± yapmakta arzulu, istekli." dedi.

AÄŸbal, TBMM Genel Kurulunda, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde hÃ¼kÃ¼met adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tasarÄ±yla getirilen dÃ¼zenlemeleri anlattÄ±.

YatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi bakÄ±mÄ±ndan son bir yÄ±lda Ã¶nemli dÃ¼zenlemeleri gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini anÄ±msatan AÄŸbal, tasarÄ±da, kamu idarelerinin ortaya Ã§Ä±kan farklÄ± ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yÃ¶nelik dÃ¼zenlemelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TasarÄ± ile giriÅŸimciliÄŸin desteklenmesi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli teÅŸvikleri hayata geÃ§irdiklerini dile getiren AÄŸbal, asgari Ã¼cretle Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu KOBÄ°'ler baÅŸta olmak Ã¼zere, iÅŸletme sermayelerinin desteklenmesi iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nda uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± ve kayÄ±tlÄ± istihdamÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na da Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlayan asgari Ã¼cret desteÄŸini, 2017 yÄ±lÄ±nda da devam ettireceklerini bildirdi.

Bakan AÄŸbal, 2016 yÄ±lÄ±nda asgari Ã¼cret desteÄŸini baÅŸlattÄ±klarÄ± sistemde, belirli bir Ã¼cret dÃ¼zeyinin altÄ±nda Ã¼cret alan tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlara bu imkanÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "BÃ¶ylelikle, Ã¼cret geliri 2 bin 550 liranÄ±n altÄ±nda olan yaklaÅŸÄ±k 10 milyon Ã§alÄ±ÅŸan asgari Ã¼cret desteÄŸinden yararlandÄ±. Åžimdi ilk kez 2017 yÄ±lÄ± ocak, ÅŸubat ve mart aylarÄ±nda Ã¶denmesi gereken sigorta primine iliÅŸkin erteleme dÃ¼zenlemesi getiriyoruz." diye konuÅŸtu.

"Destek tutarÄ± 2 milyar liradan 25 milyar liraya Ã§Ä±kacak"

Kredi Garanti Fonu'na saÄŸladÄ±klarÄ± desteÄŸin tutarÄ±nÄ± 2 milyar liradan 25 milyar liraya Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren AÄŸbal, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BÃ¶ylelikle Kredi Garanti Fonu'nun ikincil mevzuat Ã§erÃ§evesinde bankalarla yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde, bu limitleri, yani 250 milyar liralÄ±k limiti bankalara kullandÄ±rmak suretiyle, iÅŸletmelerimizin ihtiyacÄ± olduÄŸu hem yeni kredi taleplerinde hem de mevcut kredilerin dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesinde son derece Ã¶nemli bir imkan getirmektedir.

Ã–nemli dÃ¼zenlemelerden birisi de yatÄ±rÄ±m teÅŸvik sisteminde, Ã¶zellikle imalat sanayisinde yatÄ±rÄ±m yapan iÅŸletmelerimize getirdiÄŸimiz yeni teÅŸviklerdir. Hem mevcut teÅŸvik belgeli yatÄ±rÄ±mlarda hem de yeni alÄ±nacak teÅŸvik belgeli yatÄ±rÄ±mlarda, 2017 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±m harcamalarÄ±nÄ± daha cazip hale getirmek iÃ§in mevcut teÅŸvik unsurlarÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yoruz. Ä°malat sanayisinde yapÄ±lan teÅŸvik belgeli yatÄ±rÄ±m harcamalarÄ±nda 'katkÄ± payÄ±' dediÄŸimiz yatÄ±rÄ±ma katkÄ± oranÄ±nÄ± 15 puan artÄ±rÄ±yoruz. Ã–rnek vermek gerekirse, 100 milyon liralÄ±k bir yatÄ±rÄ±mda, Ã¶rneÄŸin 30 milyon liralÄ±k kÄ±smÄ±nÄ± devlet olarak biz, vazgeÃ§tiÄŸimiz vergilerle finanse ederken, 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in diyoruz ki biz bu rakamÄ± 45 milyona Ã§Ä±kardÄ±k. Burada sadece yatÄ±rÄ±ma katkÄ± tutarÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±yoruz, aynÄ± zamanda kurumlar vergisi beyannamesi Ã¼zerinden indirilebilecek kazanÃ§ tutarÄ±nÄ±n da tamamÄ±nÄ± indirme hakkÄ± getiriyoruz."

Maliye BakanÄ± AÄŸbal, teÅŸvik belgesi kapsamÄ±ndaki yapÄ±lacak inÅŸaat harcamalarÄ±nda vergi iadesi imkanÄ± da getirdiklerini sÃ¶yledi.

KOBÄ°'lerin birleÅŸmesi iÃ§in teÅŸvik

TasarÄ±da yer alan Ã¶nemli dÃ¼zenlemelerden birisinin de kurumlarÄ±n birleÅŸmesini teÅŸvik etmek olduÄŸuna iÅŸaret eden AÄŸbal, "Ä°malat sanayinde Sanayi Sicil Belgesi'ni haiz olarak imalat iÅŸi yapan KOBÄ°'ler eÄŸer birleÅŸirlerse, yani iki ÅŸirket birleÅŸip tek bir ÅŸirket haline gelirlerse, bu durumda birleÅŸmeden sonraki 3 dÃ¶nem boyunca, birleÅŸme dÃ¶nemi dahil 3 dÃ¶nem boyunca kurumlar vergisi oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 75 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yoruz. DolayÄ±sÄ±yla, yÃ¼zde 20 olan kurumlar vergisini yÃ¼zde 5'e kadar indirimli olarak uygulama imkanÄ± getiriyoruz." vurgusu yaptÄ±.

Naci AÄŸbal, Ã¼lkedeki farklÄ± boyut ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerdeki gemi ve yatlardan TÃ¼rk gemi siciline dahil olmayanlarÄ±, buna dahil edecek birtakÄ±m teÅŸvik unsurlarÄ± getirdiklerini bildirerek, bu dÃ¼zenleme ile gemi ve yatlarÄ±n ilk kaydÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken harcÄ± almaya devam edeceklerini ancak yÄ±llÄ±k harcÄ± kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TasarÄ±da Ã¶nemli dÃ¼zenlemelerden birisinin de kamuoyunda "esnaf sicil affÄ±" olarak nitelenen dÃ¼zenleme olduÄŸunu vurgulayan AÄŸbal, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ã‡eÅŸitli nedenlerle geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k olarak Ã§eki, senedi karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za iliÅŸkin Ã¶nemli kolaylÄ±k getiriyoruz. Burada esnafa sicil affÄ± uygulanacak. BankalarÄ±mÄ±z bu uygulamayÄ± yapmakta arzulu, istekli. Devlet olarak bu konuda gereken hukuki dÃ¼zenlemenin Ã§erÃ§evesini oluÅŸturmuÅŸ oluyoruz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, belirlenen kural ve kaidelere uymalarÄ± halinde bu dÃ¼zenlemelerden yararlanacak. Onun iÃ§in bu meseleyle ilgili olumsuz bir kanaatin oluÅŸturulmasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§asÄ± doÄŸru bulmam.

30 yÄ±ldan fazla sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸÄ±p da emekli olanlardan, geÃ§miÅŸte emekli olanlarÄ±n emekli ikramiyelerinin hesaplanmasÄ±na iliÅŸkin meseleyi Ã§Ã¶zÃ¼yoruz. Burada yargÄ±da devam eden davalar var. Ã–zellikle Anayasa Mahkemesinin bu konuyla ilgili yasal dÃ¼zenlemeyi iptal ettiÄŸi tarihten geriye dÃ¶nÃ¼k olmak Ã¼zere bu ÅŸekildeki hak sahibi bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n emekli ikramiyelerini yargÄ±sal ihtilaflarÄ± ortadan kaldÄ±rmak suretiyle deÄŸiÅŸtiriyoruz."

Bakan AÄŸbal, HDP Ä°stanbul Milletvekili Garo Paylan'Ä±n, "DÃ¼zenlemenin sicil affÄ±nÄ±" iÃ§ermediÄŸine yÃ¶nelik sÃ¶zlerine, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dÃ¼zenleme, esnafÄ±mÄ±za sicil affÄ± dÃ¼zenlemesidir. Siz, buna farklÄ± nedenlerle 'bÃ¶yle deÄŸildir' deseniz bile bu doÄŸru deÄŸil. Bu esnafÄ±mÄ±za getirilen bir sicil affÄ±dÄ±r. Bu dÃ¼zenleme yapÄ±lÄ±rken bankalarÄ±mÄ±z son derece olumlu, son derece yapÄ±cÄ±, bu dÃ¼zenlemenin hayata geÃ§irilmesi halinde bu dÃ¼zenlemeyi uygulamak konusunda istekli olduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

AÄŸbal sorularÄ± yanÄ±tladÄ±

AÄŸbal, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼ren torba tasarÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼ Ã¼zerinde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

Hane halkÄ± borÃ§luluÄŸu rakamlarÄ±na deÄŸinen AÄŸbal, "Son yÄ±llarda hane halkÄ± borÃ§luluk oranlarÄ±nda artÄ±ÅŸ meydana gelmiÅŸtir. Ama TÃ¼rkiye'deki hane halkÄ± borÃ§luluk oranlarÄ±nÄ± uluslararasÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalara koyduÄŸunuz zaman TÃ¼rkiye'de hane halkÄ± borÃ§luluk oranÄ± hala dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyededir. Son 14 yÄ±lda hane halkÄ±nÄ±n borÃ§larÄ±nda bir artÄ±ÅŸ olmakla beraber, hane halkÄ±nÄ±n varlÄ±klarÄ±nda da Ã¶nemli artÄ±ÅŸlar meydana gelmiÅŸtir." diye konuÅŸtu.Â

Sicil affÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± da yanÄ±tlayan Bakan AÄŸbal, dÃ¼zenlemenin yasalaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bankalarla iÅŸ birliÄŸi halinde uygulamanÄ±n kolaylaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

AÄŸbal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GeÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k Ã§ek, senet gibi borÃ§ Ã¶dememeye baÄŸlÄ± olarak ortaya Ã§Ä±kan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n aÅŸÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Bu konuda bankalarÄ±mÄ±zla birlikte TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi ile bu dÃ¼zenleme konusunda ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Zaten yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle de bir taraftan uluslararasÄ± normlarÄ± dikkate alÄ±rken diÄŸer taraftan da olabildiÄŸince esnafÄ±mÄ±zÄ±n dÃ¼zenlemeden yararlanmak suretiyle hem mevcut borÃ§larÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rmalarÄ±na imkan vermiÅŸ olacaÄŸÄ±z hem de geÃ§miÅŸten kaynaklanan sicil kayÄ±plarÄ± nedeniyle krediye eriÅŸimde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlarÄ± aÅŸabileceklerdir. Ä°nÅŸallah yasa Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz bu konuda bankalarÄ±mÄ±zla, Bankalar BirliÄŸiyle ortak bir anlayÄ±ÅŸ iÃ§inde uygulamayÄ± da kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z."

"BÃ¶yle bir baÅŸvuru beklenmediÄŸi iÃ§in sÄ±kÄ±ntÄ± oldu"

KOSGEB Ã¼zerinden faizsiz kredi baÅŸvurularÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifade edilmesi Ã¼zerine AÄŸbal, bunun sistemden kaynaklanan sorunlar olduÄŸunu belirtti.Â

BaÅŸvuru sayÄ±sÄ±nÄ±n beklenenin Ã§ok Ã¼zerinde olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen AÄŸbal, "Belli ki idari olarak sayÄ±ca bÃ¶yle bir baÅŸvuru beklenmediÄŸi iÃ§in birtakÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±lar olmuÅŸ ama ben biliyorum ki Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu konuda KOSGEB ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor. GerÃ§ekten esnafÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun bir ÅŸekilde raÄŸbet gÃ¶sterdiÄŸi bu programda ortaya Ã§Ä±kan aksaklÄ±klarÄ± da inÅŸallah sÃ¼ratle ortadan kaldÄ±rÄ±rÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

AÄŸbal, kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi projelerinin dÃ¼nyada pek Ã§ok Ã¼lkede baÅŸarÄ±yla uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

HÃ¼kÃ¼met olarak yatÄ±rÄ±mÄ±, normal bÃ¼tÃ§e imkanlarÄ±yla yapmak ile kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi projesi Ã¼zerinden yapmak arasÄ±ndaki dengeyi gÃ¶zeten bir perspektif izlediklerini vurgulayan AÄŸbal, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ben orta ve uzun vadede hem kamu hizmetleri sunumuna saÄŸladÄ±ÄŸÄ± faydalar bakÄ±mÄ±ndan hem de TÃ¼rkiye'ye kazandÄ±rÄ±lan eserler bakÄ±mÄ±ndan bu projelerin inÅŸallah baÅŸarÄ±yla alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit ediyorum. Bu projeler TÃ¼rkiye'de rasyonel projelerdir, bunlarÄ± daha da yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmamÄ±z gerekiyor ama burada kritik olan ÅŸeffaflÄ±k, hesap verebilirlik. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak bu anlamda kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi projelerine iliÅŸkin gerek taahhÃ¼tlerin gerek yÃ¼klenimlerin gerekse risklerin muhasebeleÅŸtirilmesi, bunlarÄ±n uluslararasÄ± standartlarda raporlanmasÄ±, takibi, izlenmesi konusunda 2015 yÄ±lÄ±ndan baÅŸlayan deÄŸiÅŸik dÃ¼zenlemeleri art arda uygulamaya koyduk. Bu Ã§erÃ§evede, her zaman iÃ§in Ã¶nemsiyoruz, TÃ¼rkiye'nin mali raporlamasÄ± uluslararasÄ± standartlara uygun olmalÄ±dÄ±r diyoruz. Bu konuda da zaten kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi projelerinin doÄŸurabileceÄŸi muhtemel risklerin raporlanmasÄ± konusunda da uluslararasÄ± standartlarla uyumlu bir Ã§erÃ§eveyi oluÅŸturduk, daha da oluÅŸtururuz. HiÃ§bir sorun yok bu konuda. Yani, ÅŸeffaf olmalÄ±yÄ±z, ÅŸeffaf bir dÃ¼zenleme Ã§erÃ§evesi oluÅŸturmalÄ±yÄ±z. Bu konuda da gerekeni yapÄ±yoruz."Â

Ã‡iftÃ§iye mazot desteÄŸi

Bir baÅŸka soruyu yanÄ±tlarken, iktidarlarÄ±nÄ±n Ã§iftÃ§ilere ciddi destekler verdiÄŸini anlatan AÄŸbal, bÃ¼tÃ§e imkanlarÄ± Ã§erÃ§evesinde her zaman Ã§iftÃ§inin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ±, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi.Â

AÄŸbal, "En son mazot desteÄŸiyle ilgili SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z da aÃ§Ä±kladÄ±; 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§iftÃ§ilerimizin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu mazot harcamalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren devlet bÃ¼tÃ§esinden karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z." dedi.Â

Mersin'deki sel felaketi nedeniyle zarar gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n giderilmesi iÃ§in ellerinden gelen tÃ¼m imkanÄ± ortaya koyacaklarÄ±nÄ± belirten AÄŸbal, "Emin olun oradaki bÃ¼tÃ¼n yaralar sarÄ±lacak. Mersin'le ilgili devlet, hÃ¼kÃ¼met olarak bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar kullanacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â

"Tasarrufu her halÃ¼karda yapmamÄ±z gerekiyor"

AÄŸbal, zorunlu BES'e iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tlarken kesinti nedeniyle hiÃ§ kimsenin Ã¼cretinin azalmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼cretinden bir kÄ±smÄ±n onlarÄ±n adÄ±na aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ banka hesaplarÄ±nda iki ay tutulacaÄŸÄ±nÄ±, kiÅŸinin ikinci ayÄ±n sonunda hesaptaki birikimini nemasÄ± ile geri alabildiÄŸini anlatan AÄŸbal, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Zorunlu BES demek, 'kiÅŸilerin Ã¼cretinde bir azalma', demek doÄŸru deÄŸil. TÃ¼rkiye'de tasarruf oranlarÄ± son aÃ§Ä±klanan istatistiklere gÃ¶re artmÄ±ÅŸtÄ±r ama yatÄ±rÄ±m oranlarÄ± da artmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizim iÃ§in ekonomik istikrar aÃ§Ä±sÄ±ndan, Ã¶nemli olan yatÄ±rÄ±m tasarruf dengesi, yani cari aÃ§Ä±ktÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla son gÃ¼ncellemelerde de cari aÃ§Ä±kla ilgili bizim hassasiyetimiz devam ediyor. Tasarruf oranlarÄ±nÄ±n yukarÄ±ya geldiÄŸi yerde yatÄ±rÄ±m oranlarÄ± da yukarÄ±ya gelmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye olarak her zaman iÃ§in daha fazla tasarrufu her halÃ¼karda yapmamÄ±z gerekiyor."