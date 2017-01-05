GÃ¼ncelleme: 03:01, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Kosova'nÄ±n eski baÅŸbakanÄ± Fransa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.





Kosova'nÄ±n eski BaÅŸbakanlarÄ±ndan ve halen muhalefetteki 'Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak'Ä±n (AAK) Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Ramush Haradinaj'Ä±n, SÄ±rbistan makamlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± yakalama kararÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya Â BÃ¼lteni/Haber Merkezi Kosova'daki savaÅŸta Kosova KurtuluÅŸ Ordusu'nun (UÃ‡K) Dukagjin bÃ¶lgesinin komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve halen muhalefetteki "Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak"Ä±n (AAK) Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Ramush Haradinaj'Ä±n, SÄ±rbistan makamlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± yakalama kararÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AAK Milletvekili Time Kadrijaj, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Haradinaj'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ailesi tarafÄ±ndan da doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. AAK'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise Haradinaj'Ä±nÂ SÄ±rbistanÂ tarafÄ±ndan 2004 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan yakalama kararÄ± doÄŸrultusunda, Fransa'nÄ±n doÄŸusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, bunun adaletsiz ve kabul edilemez bir eylem olduÄŸu kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, Haradinaj'Ä±n serbest bir ÅŸekilde seyahat etmesinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in FransÄ±z makamlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunulurken, AB Ã¼lkelerinden de KosovalÄ± yetkililerin serbest bir ÅŸekilde dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n engellenmemesi talep edildi. Haradinaj, 2015 yÄ±lÄ±nda da aynÄ± yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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