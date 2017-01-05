GÃ¼ncelleme: 05:05, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°ngiliz Bakan Duncan'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet BakanÄ±Â Alan Duncan'Ä± kabulÃ¼nde, dost ve mÃ¼ttefik BirleÅŸik KrallÄ±k ile mevcut Ã¼st dÃ¼zey siyasi diyalog ve iliÅŸkilerden memnuniyet duyduÄŸunu, bu mÃ¼nasebetleri daha da ileri bir aÅŸamaya taÅŸÄ±ma konusunda siyasi iradenin tam olduÄŸunu belirtti.

BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kabulde, TÃ¼rkiye ve Ä°ngiltere arasÄ±nda geniÅŸ bir alana yayÄ±lan ortak iÅŸbirliÄŸi konularÄ± ele alÄ±ndÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dost ve mÃ¼ttefik Ä°ngiltere ile mevcut Ã¼st dÃ¼zey siyasi diyalog ve iliÅŸkilerden memnuniyet duyduÄŸunu, bu mÃ¼nasebetleri daha da ileri bir aÅŸamaya taÅŸÄ±ma konusunda siyasi iradenin tam olduÄŸunu ifade etti.

Devlet BakanÄ± Alan Duncan ise kabulÃ¼ iÃ§in BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a teÅŸekkÃ¼r etti ve ikili iÅŸbirliÄŸini daha da ilerletme konusundaki siyasi iradenin Ä°ngiltere tarafÄ±ndan da paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Kabulde, TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yelik sÃ¼reci, KÄ±brÄ±s'taki mÃ¼zakerelerde gelinen aÅŸama, gÃ¶Ã§ konusunda iÅŸbirliÄŸi, savunma sanayi alanÄ±nda temaslar ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu.

Bu baÄŸlamda, Devlet BakanÄ± Duncan, 1 Ocak'ta Ä°stanbul'da meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle taziyelerini sundu, Ä°ngiltere'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelede TÃ¼rkiye ile gÃ¼Ã§lÃ¼ dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ve iÅŸbirliÄŸinin artarak devam edeceÄŸini vurguladÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye ve Ä°ngiltere arasÄ±ndaki Ã¼st dÃ¼zey siyasi temaslarÄ±n artarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.