08:15, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Lice'de 10 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde, 10 kÄ±rsal mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lice ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK'lÄ±lar ve iÅŸbirlikÃ§ilerinin etkisiz hale getirilmesi, bÃ¶lgede terÃ¶ristler tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ± ve uÃ§aksavar mevzilerin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geÃ§irilmesi amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenleneceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, operasyon bÃ¶lgesinde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla ilgili yasa maddeleri gereÄŸince KayacÄ±k, OrtaÃ§, Yalaza, Tepe, ArÄ±klÄ±, Serince, Ã‡aÄŸdaÅŸ, UÃ§arÄ±, DibekkÃ¶y ve YolÃ§atÄ± mahallelerinde bugÃ¼n saat 05.00'ten geÃ§erli olmak Ã¼zere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bilgisi verildi.

Yasak kararÄ±nÄ±n, sivillerin zarar gÃ¶rmesini Ã¶nlemek iÃ§in alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, buna riayet edilmesinin vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸu ifade edildi.