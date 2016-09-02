OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± Resmi Gazete'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye genelinde uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL), 19 Ocak tarihinden itibaren 3 ay uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Ãœlke genelinde sÃ¼ren OHAL'in 19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±, Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan 3 Ocak tarihinde alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Anayasa'nÄ±n 120. maddesi ile 2935 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi uyarÄ±nca alÄ±nan Bakanlar Kurulu kararÄ±, TBMM Genel Kurulunun 3 Ocak tarihli 49'uncu birleÅŸiminde onaylanmÄ±ÅŸtÄ±.
30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in ek ikramiye Ã¶denmesine iliÅŸkin madde kabul edildi
Silivri'de bir siteye dÃ¼zenlenen operasyonda, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failine yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸiler yakalandÄ±
TÃ¼rkiye, OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ± olduÄŸu iddia edilen KÄ±rgÄ±z MaÅŸrapov'u iade etti ve Ã¶zÃ¼r diledi
OHAL'in 19 Ocak tarihinden itibaren 3 ay uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle Lice ilÃ§esindeki bazÄ± yerleÅŸim birimlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, TBMM Genel Kurulunda, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde hÃ¼kÃ¼met adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tasarÄ±yla getirilen dÃ¼zenlemeleri anlattÄ±.
TÃ¼rkiye'nin en gÃ¶zde turizm mekanlarÄ±ndan biri olan Yerebatan SarnÄ±cÄ±, ziyarete kapatÄ±lmadan bin 500 yÄ±llÄ±k tarihinin en kapsamlÄ± restorasyonundan geÃ§irilecek
Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da katliam yapan DEAÅž Ã¼yesinin, Konya ÅžehirlerarasÄ± Terminalde yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸiyle buluÅŸup bilet aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena yakÄ±nÄ±ndaki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan polis memuru Muammer NacakoÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu
Mersin'de geÃ§tiÄŸimiz hafta etkili olan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n beraberinde getirdiÄŸi sel nedeniyle baÅŸta tarÄ±m arazilerinde olmak Ã¼zere kentte oluÅŸan olumsuzluÄŸun giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda DEAÅž'a ait 12 hedef imha edildi, ilk deÄŸerlendirmelere gÃ¶re 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KaymakcÄ±, TÃ¼rkiye ve Irak'Ä±n komÅŸudan Ã¶te iki kardeÅŸ Ã¼lke olduÄŸunu belirterek, TÃ¼rkiye'nin Irak'a doÄŸru, ilkeli, Irak'Ä±n iyiliÄŸinden ve ikili iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana bir yaklaÅŸÄ±m sergilediÄŸini sÃ¶yledi
Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esinde, PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k ile sosyal medyadan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 5 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 28 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rÃ¼yor
Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda biri kadÄ±n 4 kiÅŸi, Adana'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KanadalÄ± mevkidaÅŸÄ± Dion ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼