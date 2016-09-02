08:19, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

OHAL'in uzatÄ±lmasÄ± Resmi Gazete'de





OHAL'in 19 Ocak tarihinden itibaren 3 ay uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye genelinde uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL), 19 Ocak tarihinden itibaren 3 ay uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Ãœlke genelinde sÃ¼ren OHAL'in 19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±, Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan 3 Ocak tarihinde alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Anayasa'nÄ±n 120. maddesi ile 2935 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi uyarÄ±nca alÄ±nan Bakanlar Kurulu kararÄ±, TBMM Genel Kurulunun 3 Ocak tarihli 49'uncu birleÅŸiminde onaylanmÄ±ÅŸtÄ±.

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