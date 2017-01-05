08:22, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

ABD ordusunda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve sakal serbestliÄŸi





ABD ordusunda dini nedenlerle sakal bÄ±rakma, tÃ¼rban veya baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmanÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Kara Kuvvetlerinde yapÄ±lan yeni bir dÃ¼zenlemeyle dini nedenlerle sakal bÄ±rakmak, tÃ¼rban veya baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmanÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. DetaylarÄ± Kara Kuvvetleri Sekreteri Eric Fanning'nin Kongre'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta ortaya Ã§Ä±kan dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, eskiden sekreter kararÄ±yla izin verilen dini gerekÃ§eli tÃ¼rban, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmak veya sakal bÄ±rakmak artÄ±k tugay komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n kararÄ±na tabi olacak. DÃ¼zenleme kapsamÄ±nda tugay komutanlarÄ±, "dini giyim talep edenin dini inancÄ±nda samimi olmadÄ±ÄŸÄ± veya somut bir tehlike bulunduÄŸu kanaatine varmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece" izin vermek zorunda olacak. SÃ¶z konusu dÃ¼zenleme, kadÄ±nlarÄ±n saÃ§ ÅŸekli standartlarÄ±na da yenilikler getiriyor. Buna gÃ¶re, Kara Kuvvetlerinde gÃ¶revli kadÄ±n askerler dÃ¼zgÃ¼n ve uzunluÄŸu makul Ã¶lÃ§Ã¼de olmak ÅŸartÄ±yla saÃ§larÄ±na rasta, Ã¶rgÃ¼ ve dalga yaptÄ±rabilecek. DÃ¼zenlemenin uzun yÄ±llardÄ±r ABD ordusundaki Hindistan kÃ¶kenli Sihlerin talepleri Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak ordudaki MÃ¼slÃ¼man ve Yahudileri de etkileyeceÄŸi belirtiliyor. Hindistan kÃ¶kenli 4 ABD askeri, kendilerini dini vecibelerinden alÄ±koyduÄŸu gerekÃ§esiyle geÃ§en sene Kara Kuvvetleri aleyhine dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Dava, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda askerlerin lehine sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±. New York Polis DepartmanÄ± da geÃ§en hafta Sih polislerin tÃ¼rban takmalarÄ± ve sakal bÄ±rakmalarÄ±na izin verileceÄŸini duyurmuÅŸtu.

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