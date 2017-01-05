08:27, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

SaldÄ±rgan olduÄŸu duyurulan KÄ±rgÄ±z iade edildi





TÃ¼rkiye, OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ± olduÄŸu iddia edilen KÄ±rgÄ±z MaÅŸrapov'u iade etti ve Ã¶zÃ¼r diledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 'Reina saldÄ±rganÄ±' olduÄŸu iddiasÄ±yla fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlanan KÄ±rgÄ±zistan vatandaÅŸÄ± Yahya MaÅŸrapov'un kendisinden Ã¶zÃ¼r dilenerek KÄ±rgÄ±zistan'a iade edildiÄŸi bildirildi. MaÅŸrapov ise olayÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. KÄ±rgÄ±z basÄ±nÄ±na gÃ¶re MaÅŸrapov, "BazÄ± TÃ¼rk basÄ±nÄ± benimle ilgili yalan haberler ve bilgiler yazdÄ±. BÃ¶ylece ÅŸahsiyetime, onur ve ÅŸerefime, ayrÄ±ca da KÄ±rgÄ±zistan ve tÃ¼m KÄ±rgÄ±z halkÄ±na zarar verdiler. Yalan haberleri yazan bazÄ± TÃ¼rk basÄ±nÄ± olayla ilgili yalanlama haberi de yapmadÄ±. Mahkemeye baÅŸvurarak onlardan resmi Ã¶zÃ¼r dilemelerini saÄŸlayacaÄŸÄ±m" diyerek tepkisini dile getirdi. DÃ¼n KÄ±rgÄ±zistan Ulusal GÃ¼venlik Komitesi BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rahat SÃ¼leymanov, KÄ±rgÄ±zistan vatandaÅŸÄ± MaÅŸrapov'un olayla ilgisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. MaÅŸrapov'dan resmi kanallar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Ã¶zÃ¼r dilendiÄŸi ve KÄ±rgÄ±zistan'a iade edildiÄŸi belirtiliyor.

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