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08:51, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe
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GÃ¼ncelleme: 08:33, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Silivri'de OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± operasyonu
Silivri'de OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± operasyonu

Silivri'de bir siteye dÃ¼zenlenen operasyonda, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failine yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸiler yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbulÂ Silivri'de, OrtakÃ¶y'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bir gece kulÃ¼bÃ¼ne uzun namlulu silahla dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, SelimpaÅŸa'da bir sitede saldÄ±rgana yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan bazÄ± kiÅŸilerin bulunduÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerine operasyon baÅŸlattÄ±. Jandarma ve Ã¶zel harekat polisleri de operasyona katÄ±ldÄ±.

DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ± ailelerin de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sitenin Ã§evresini saran ekipler, zÄ±rhlÄ± araÃ§larla site giriÅŸini kapattÄ±. Ambulanslar da tedbir amaÃ§lÄ± olarak site Ã¶nÃ¼nde hazÄ±r bekletildi.

â€‹Siteye girerek ev ve araÃ§larda arama yapan ekipler, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failiyle irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len ve durumundan ÅŸÃ¼phelenilen bazÄ± kiÅŸileri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bir gece kulÃ¼bÃ¼ne uzun namlulu silahla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 1 polis ÅŸehit olmuÅŸ, 25'i yabancÄ± uyruklu 38 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rganÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri basÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular ortakÃ¶y saldÄ±rÄ±
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