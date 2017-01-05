Silivri'de OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbulÂ Silivri'de, OrtakÃ¶y'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bir gece kulÃ¼bÃ¼ne uzun namlulu silahla dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, SelimpaÅŸa'da bir sitede saldÄ±rgana yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan bazÄ± kiÅŸilerin bulunduÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerine operasyon baÅŸlattÄ±. Jandarma ve Ã¶zel harekat polisleri de operasyona katÄ±ldÄ±.
DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ± ailelerin de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sitenin Ã§evresini saran ekipler, zÄ±rhlÄ± araÃ§larla site giriÅŸini kapattÄ±. Ambulanslar da tedbir amaÃ§lÄ± olarak site Ã¶nÃ¼nde hazÄ±r bekletildi.
â€‹Siteye girerek ev ve araÃ§larda arama yapan ekipler, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failiyle irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len ve durumundan ÅŸÃ¼phelenilen bazÄ± kiÅŸileri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n DoÄŸu TÃ¼rkistanlÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bir gece kulÃ¼bÃ¼ne uzun namlulu silahla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 1 polis ÅŸehit olmuÅŸ, 25'i yabancÄ± uyruklu 38 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rganÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri basÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.
30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in ek ikramiye Ã¶denmesine iliÅŸkin madde kabul edildi
Silivri'de bir siteye dÃ¼zenlenen operasyonda, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failine yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸiler yakalandÄ±
TÃ¼rkiye, OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ± olduÄŸu iddia edilen KÄ±rgÄ±z MaÅŸrapov'u iade etti ve Ã¶zÃ¼r diledi
OHAL'in 19 Ocak tarihinden itibaren 3 ay uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle Lice ilÃ§esindeki bazÄ± yerleÅŸim birimlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, TBMM Genel Kurulunda, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde hÃ¼kÃ¼met adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tasarÄ±yla getirilen dÃ¼zenlemeleri anlattÄ±.
TÃ¼rkiye'nin en gÃ¶zde turizm mekanlarÄ±ndan biri olan Yerebatan SarnÄ±cÄ±, ziyarete kapatÄ±lmadan bin 500 yÄ±llÄ±k tarihinin en kapsamlÄ± restorasyonundan geÃ§irilecek
Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da katliam yapan DEAÅž Ã¼yesinin, Konya ÅžehirlerarasÄ± Terminalde yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸiyle buluÅŸup bilet aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena yakÄ±nÄ±ndaki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan polis memuru Muammer NacakoÄŸlu, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu
Mersin'de geÃ§tiÄŸimiz hafta etkili olan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n beraberinde getirdiÄŸi sel nedeniyle baÅŸta tarÄ±m arazilerinde olmak Ã¼zere kentte oluÅŸan olumsuzluÄŸun giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda DEAÅž'a ait 12 hedef imha edildi, ilk deÄŸerlendirmelere gÃ¶re 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KaymakcÄ±, TÃ¼rkiye ve Irak'Ä±n komÅŸudan Ã¶te iki kardeÅŸ Ã¼lke olduÄŸunu belirterek, TÃ¼rkiye'nin Irak'a doÄŸru, ilkeli, Irak'Ä±n iyiliÄŸinden ve ikili iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana bir yaklaÅŸÄ±m sergilediÄŸini sÃ¶yledi
Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esinde, PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k ile sosyal medyadan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 5 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan 28 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rÃ¼yor
Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda biri kadÄ±n 4 kiÅŸi, Adana'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KanadalÄ± mevkidaÅŸÄ± Dion ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼