TBMM'de emekliye ek ikramiyeye onay

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ÅŸletme, yatÄ±rÄ±mcÄ± ve ihracatÃ§Ä±lara vergisel teÅŸvikler getiren, memurlarÄ±n emekli ikramiyesine yÃ¶nelik dÃ¼zenleme yapan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ±'nÄ±n 10 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
"Torba tasarÄ±" olarak bilinen dÃ¼zenlemenin kabul edilen maddelerine gÃ¶re, emekli ikramiyesine esas hizmet sÃ¼resinin hesabÄ±ndaki 30 yÄ±llÄ±k Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±n Anayasa Mahkemesince iptali Ã¼zerine ortaya Ã§Ä±kan sorunun giderilmesi amacÄ±yla dÃ¼zenleme yapÄ±lÄ±yor.
DÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce 30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine mÃ¼stahak hizmet sÃ¼releri bulunmasÄ±na raÄŸmen 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, 30 yÄ±lÄ± aÅŸan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in 50 liradan aÅŸaÄŸÄ± olmamak Ã¼zere, gÃ¶revlerinden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± tarihteki emekli keseneÄŸine esas aylÄ±k unsurlarÄ± Ã¼zerinden aylÄ±klarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ tarihindeki katsayÄ±lar ve emekli ikramiyesi Ã¶denmesine esas hÃ¼kÃ¼mler dikkate alÄ±narak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihi takip eden bir yÄ±l iÃ§inde baÅŸvuruda bulunmalarÄ± ÅŸartÄ±yla 7 bin 500 liraya kadar olan kÄ±smÄ± baÅŸvuru tarihinden itibaren Ã¼Ã§ ay iÃ§inde, varsa kalan kÄ±smÄ± ise ilk Ã¶deme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ± iÃ§inde Ã¶denecek.
DÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce baÅŸvuru yapÄ±p dava aÃ§mamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n mÃ¼racaatlarÄ±, yasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihte yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.
DÃ¼zenleme kapsamÄ±nda Ã¶denecek toplam ikramiye tutarÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde 100 liranÄ±n altÄ±nda olamayacak.
GÃ¶rÃ¼lmekte olan davalarda ayrÄ±ca bir baÅŸvuru ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n, dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren Ã¼Ã§ ay iÃ§inde dava Ã¶ncesi yapÄ±lan idari baÅŸvuru tarihinden itibaren iÅŸleyecek kanuni faiziyle hesaplanacak tutar, yeni hesaplamaya gÃ¶re Ã¶denecek. Mahkemelerce, dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ davalarda, davanÄ±n konusuz kalmasÄ± sebebiyle karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verilecek.
YargÄ±lama giderleri idare Ã¼zerinde bÄ±rakÄ±lacak ve vekalet Ã¼cretinin dÃ¶rtte birine hÃ¼kmedilecek. AyrÄ±ca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkÄ±nda Sosyal GÃ¼venlik Kurumunca kanun yollarÄ±na baÅŸvurulmayacak ve dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce yapÄ±lan itiraz veya temyiz baÅŸvurularÄ±ndan vazgeÃ§ilmiÅŸ sayÄ±lacak.
DÃ¶viz kazandÄ±rÄ±cÄ± faaliyetler kapsamÄ±nda, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca yaptÄ±rÄ±lan yolcu taÅŸÄ±ma iÅŸleri ile uluslararasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k iÅŸleri, harÃ§ ve damga vergisi istisnasÄ± kapsamÄ±na alÄ±nacak.
Yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± da bu kapsama dahil edilecek.
BaÄŸlama kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kaydedilen gemi, deniz ve iÃ§ su araÃ§larÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k vize harÃ§larÄ± kaldÄ±rÄ±lacak.
Ayda en az bir kez toplanan Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu, yÄ±lda en az 8 kez toplanacak. Para PolitikasÄ± Kurulu toplantÄ±larÄ±, baÅŸkanÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine yapÄ±lacak.
Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen maddeyle gerÃ§eÄŸe uygun olmayan belge ve saÄŸlÄ±k kurumu raporu kullanÄ±mÄ± nedeniyle yapÄ±lan Ã¶demeler hariÃ§ olmak Ã¼zere, dÃ¼zenlemenin uygulamaya girdiÄŸi tarihe kadar hane iÃ§inde kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen gelir net asgari Ã¼cretin Ã¼Ã§te ikisini geÃ§tiÄŸi halde evde bakÄ±m yardÄ±mlarÄ±ndan faydalananlara fazla ve yersiz Ã¶denen ve geri alÄ±nmasÄ± gereken tutarlar ile bunlardan doÄŸan faiz silinecek.
DÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce bu kapsamda tahsil edilmiÅŸ olan tutar bakÄ±mÄ±ndan ilgili kiÅŸiler lehine alacak hakkÄ± doÄŸmayacak ve yapÄ±lmÄ±ÅŸ tahsilatlar iade edilmeyecek.
YazÄ±lÄ±mda ve gayrimaddi haklarÄ±n satÄ±n alÄ±nmasÄ±nda, kiralanmasÄ±nda Katma DeÄŸer Vergisi (KDV) istisnasÄ± getirecek.
Belediyeler ve Ä°l Ã–zel Ä°darelerinin taÅŸÄ±nmaz satÄ±ÅŸlarÄ±, teslimleri, katma deÄŸer vergisine tabi tutulmayacak. Belediyeler ve Ä°l Ã–zel Ä°darelerin taÅŸÄ±nmazlarÄ± satmalarÄ±ndaki "2 yÄ±l ellerinde tutma" ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±lacak.
Katma DeÄŸer Vergisi Kanunu'na eklenen geÃ§ici maddelerle belediyeler ve Ä°l Ã–zel Ä°dareleri tarafÄ±ndan iktisadi iÅŸletme oluÅŸturmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lan taÅŸÄ±nmaz teslimlerinde KDV aranmayacak. Bu nedenle geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k herhangi bir tarhiyat yapÄ±lmayacak, daha Ã¶nce yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan tarhiyatlardan varsa aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ davalar feragatla vazgeÃ§ilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.
TasarÄ±ya gÃ¶re, 50 milyon lira ve Ã¼zerindeki sabit yatÄ±rÄ±m tutarÄ± olanlara, yÄ±lÄ±n 6 aylÄ±k dilimlerinde yÃ¼klenilen KDV, 6 ayÄ± takip eden bir yÄ±l iÃ§inde, daha dÃ¼ÅŸÃ¼k sabit yatÄ±rÄ±m tutarÄ± olanlarÄ±n yÄ±l iÃ§inde yÃ¼klenilen ancak indirilemeyen KDV ise ertesi yÄ±l iade edilecek. Bu kapsamda yapÄ±lacak iÅŸlemlerle ilgili usul ve esaslar Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek.
TasarÄ±nÄ±n 10 maddesinin kabulÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan, TBMM BaÅŸkanvekili Akif HamzaÃ§ebi birleÅŸime ara verdi.
HamzaÃ§ebi, ara sonrasÄ±nda komisyon ve hÃ¼kÃ¼metin yerini almamasÄ± Ã¼zerine, birleÅŸimi bugÃ¼n saat 14.00'te toplanmak Ã¼zere kapattÄ±.
30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in ek ikramiye Ã¶denmesine iliÅŸkin madde kabul edildi
Silivri'de bir siteye dÃ¼zenlenen operasyonda, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failine yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bazÄ± kiÅŸiler yakalandÄ±
TÃ¼rkiye, OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ± olduÄŸu iddia edilen KÄ±rgÄ±z MaÅŸrapov'u iade etti ve Ã¶zÃ¼r diledi
OHAL'in 19 Ocak tarihinden itibaren 3 ay uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle Lice ilÃ§esindeki bazÄ± yerleÅŸim birimlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, TBMM Genel Kurulunda, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde hÃ¼kÃ¼met adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tasarÄ±yla getirilen dÃ¼zenlemeleri anlattÄ±.
TÃ¼rkiye'nin en gÃ¶zde turizm mekanlarÄ±ndan biri olan Yerebatan SarnÄ±cÄ±, ziyarete kapatÄ±lmadan bin 500 yÄ±llÄ±k tarihinin en kapsamlÄ± restorasyonundan geÃ§irilecek
Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da katliam yapan DEAÅž Ã¼yesinin, Konya ÅžehirlerarasÄ± Terminalde yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸiyle buluÅŸup bilet aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
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Mersin'de geÃ§tiÄŸimiz hafta etkili olan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n beraberinde getirdiÄŸi sel nedeniyle baÅŸta tarÄ±m arazilerinde olmak Ã¼zere kentte oluÅŸan olumsuzluÄŸun giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor
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