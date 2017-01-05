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AteÅŸkes sonrasÄ± Halep'e dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ±
AteÅŸkes sonrasÄ± Halep'e dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ±

BM, ateÅŸkesin kabul edilmesi Ã¼zerine Suriyelilerin Halep'e dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Vekili Sajjad Malik, Halep'teki yÄ±kÄ±m son derece bÃ¼yÃ¼k olmasÄ±na raÄŸmen ateÅŸkesin ardÄ±ndan Suriyelilerin kente dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Malik, Halep'ten telekonferans yÃ¶ntemiyle baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Åžimdiye kadar 2 bin 200 Suriyeli aile, Halep'in doÄŸusuna dÃ¶ndÃ¼." dedi.

Halep'teki yÄ±kÄ±mÄ±n son derece bÃ¼yÃ¼k olduÄŸuna ve kentin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n uzun sÃ¼receÄŸine dikkati Ã§eken Malik, "Hava Ã§ok soÄŸuk ve insanlar pencereleri, kapÄ±larÄ± olmayan evlere dÃ¶nÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

SilahlarÄ±n susmasÄ±yla Ã§ocuklarÄ±n zarar gÃ¶ren binalardan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karak sokaklarda oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ateÅŸkesin ardÄ±ndan iyimserlik ve umut gÃ¶rdÃ¼klerini belirten Malik, Suriye halkÄ±nÄ±n defalarca hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve umudun tekrar sÃ¶nmemesi iÃ§in barÄ±ÅŸa ÅŸans verilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

SavaÅŸ Ã¶ncesi 4 milyon kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Halep'te ÅŸu anda 1,5 milyon kiÅŸinin olduÄŸunu tahmin ettiklerini aktaran Malik, bu sayÄ±nÄ±n 400 binini Ã¼lke iÃ§inde yerinden edilenlerin oluÅŸturduÄŸunu dile getirdi.

Malik, Halep'te 5 yÄ±ldÄ±r okula gidemeyen ve psikolojik desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyan Ã§ocuklara ise BM Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonunun (UNICEF) bir bÃ¶lgede hizmet vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.



Ä°lgili Konular halep tahliye Halep
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