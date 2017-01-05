08:47, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Obama, 'Obamacare' iÃ§in endiÅŸeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â gÃ¶revini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devretmeye hazÄ±rlanan Barack Obama, adÄ±yla anÄ±lan ve "Obamacare" diye bilinen saÄŸlÄ±k reformunun korunmasÄ± iÃ§in kongredeki Demokratlara "mÃ¼cadele edin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunurken, seÃ§ilmiÅŸ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence de "Trump yÃ¶netiminin ilk iÅŸinin bunu iptal etmek olacaÄŸÄ±nÄ±" dile getirdi.

Obama, kongreyi, bir yÄ±l Ã¶nceki "BirliÄŸin Durumu" konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez ziyaret etti. BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu 16 gÃ¼n sonra Trump'a bÄ±rakacak Obama, ziyaretinde, yeni yÃ¶netimin Obamacare'i iptal etme planlarÄ±na karÅŸÄ± strateji belirlemek iÃ§in Demokrat Ã¼yeler ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Obama, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapmadan ayrÄ±lÄ±rken, gazetecilerin Ä±srarlÄ± sorularÄ± Ã¼zerine sadece "AmerikalÄ±lara sahip Ã§Ä±kÄ±n" demekle yetindi.

YaklaÅŸÄ±k iki saat sÃ¼ren toplantÄ±ya katÄ±lan Demokratlardan John Lewis ise Obama'nÄ±n kendilerini saÄŸlÄ±k reformunun korunmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadeleye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ohio temsilcisi Tim Ryan da Obama'nÄ±n "MÃ¼cadeleye devam edin. Obamacare'den yararlanan insanlarÄ±n hikayelerini anlatÄ±n. Bu mesajÄ± ne kadar iletebilirseniz, o kadar baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±z." sÃ¶zlerini aktardÄ±.

Obama, CumhuriyetÃ§ilerin defalarca iptal giriÅŸiminde bulunduÄŸu Obamacare'i veto hakkÄ±nÄ± kullanarak koruyabilmiÅŸti.

PENCE, CUMHURÄ°YETÃ‡Ä°LER Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœ

Obama'nÄ±n Demokratlar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada, seÃ§ilmiÅŸ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ise Cumhuriyetler ile buluÅŸtu. Pence'in temaslarÄ±nda, Obamacare'in nasÄ±l iptal edileceÄŸinin masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Pence, "Trump yÃ¶netiminin ilk iÅŸinin Obamacare'i iptal etmek ve yerine yenisini getirmek olacaÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.

Pence, Trump'Ä±n ekibi ve kongrenin bunun iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ± ancak detaylara girmedi. Obamacare'i kaldÄ±rÄ±rken tÃ¼keticilere zarar vermekten kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Pence, "AmerikalÄ±lar kesinlikle daha iyi bir saÄŸlÄ±k sistemi iÃ§in oy verdi ve biz bunu onlara saÄŸlamaya kararlÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

TRUMP, TWÄ°TTER'DAN DESTEK VERDÄ°

Obama ve Pence'in kongredeki Obamacare gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken, Donald Trump da konuyu Twitter hesabÄ±ndan gÃ¼ndeme getirdi.

Trump, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Kendi kendini yok edeceÄŸini" ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Obamacare'i ÅŸÃ¶yle eleÅŸtirdi:

"CumhuriyetÃ§iler, zayÄ±f teminat kapsamÄ± ve Arizona'daki gibi yÃ¼zde 116 artan aÄŸÄ±r maliyetiyle baÅŸarÄ±sÄ±z olan Obamacare felaketinin Demokratlara ait olduÄŸu konusunda dikkatli olmalÄ±. AyrÄ±ca, indirimler o kadar yÃ¼ksek ki sistem pratikte iÅŸe yaramÄ±yor."

ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 20 Ocak 2017'de kongrede yapÄ±lacak tÃ¶renle baÅŸkanlÄ±k yemini ederek, gÃ¶revine resmen baÅŸlayacak. Â