08:51, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Biri yÃ¶netici 20 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





FÄ±rat KalkanÄ± kapsamÄ±nda 74 hedef imha edildi, biri yÃ¶netici 20 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, DEAÅž mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araÃ§lar ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak 74 hedef imha edildi, biri DEAÅž yÃ¶neticisiÂ 20 Ã¶rgÃ¼t mensubuÂ etkisiz hale getirildi.

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