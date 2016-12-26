GÃ¼ncelleme: 08:56, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Rusya, ABD'den uzaklaÅŸan Filipinler'e silah satabilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n Manila BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°gor Hovayev, Ã¼lkesinin ABD ile silah anlaÅŸmasÄ±nÄ± iptal eden Filipinler'e uÃ§ak ve denizaltÄ±lar da dahil olmak Ã¼zere modern silahlar satmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Ortak tatbikat iÃ§in Filipinler'e giden Rusya DonanmasÄ±'na ait Amiral Tributs destroyerinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Hovayev, "Hafif silah, uÃ§ak, helikopter, denizaltÄ± ve Ã§eÅŸitli silahlarÄ± sevk etmeye hazÄ±rÄ±z. KullanÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil, en geliÅŸmiÅŸ silahlarÄ± gÃ¶ndermek istiyoruz" dedi. Hovayev, Rusya'nÄ±n Filipinler'e silah tedarikinde uluslararasÄ± hukuka uygun hareket edeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

ABD ile yapÄ±lan silah anlaÅŸmasÄ±nÄ± iptal eden Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, dÃ¼nyayÄ± daha barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir yer haline getirmek iÃ§in 'yeni dostlarÄ±' Rusya ve Ã‡in ile iÅŸbirliÄŸi yapacaÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.Â