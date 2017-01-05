09:08, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Polisten kaÃ§an sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± minibÃ¼sÃ¼ kaza yaptÄ±





SÄ±nÄ±rÄ± yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§en minibÃ¼s polisin dur ihtarÄ±na uymayÄ±nca bariyerlere Ã§arptÄ±, bir kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶ldÃ¼, 25 yaralÄ± var.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'da, sÄ±nÄ±rdan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§en yabancÄ± uyruklularÄ± taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n polisin "dur" ikazÄ±na uymayÄ±p kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bariyerlere Ã§arpmasÄ± sonucu bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§oÄŸunluÄŸu Ã§ocuk 25 kiÅŸi yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen 31 ATZ 24 plakalÄ± minibÃ¼s, merkez Antakya ilÃ§esi AltÄ±nÃ¶zÃ¼ KavÅŸaÄŸÄ±'nda devriye gÃ¶revi yapan polis ekipleri tarafÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenilmesi nedeniyle durdurulmak istendi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n polisin "dur" ikazÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼s, NarlÄ±ca Mahallesi'nde ara sokaklara girdikten sonra Ã§evre yolunun ReyhanlÄ± ilÃ§esi istikametinde kaÃ§arken NarlÄ±ca Ãœst GeÃ§idi'nde bariyerlere Ã§arptÄ±. Kazada, minibÃ¼ste bulunan ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§tiÄŸi belirlenen gruptan bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§oÄŸunluÄŸu Ã§ocuk 25 kiÅŸi yaralandÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinceÂ Hatay'daki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazada Ã¶len ve yaralananlarÄ±nÂ uyruklarÄ± ve kimliklerinin tespit edilmesine Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Olay sonrasÄ± Ã¼st geÃ§itten atlayarak kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yakalanmasÄ±Â iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyleÂ trafiÄŸe bir saat kapalÄ± kalan Ã¼st geÃ§it, aracÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

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