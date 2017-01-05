09:18, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°srail'in Hayfa LimanÄ±na havayÄ± kirletme cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail Ã‡evre Koruma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hayfa LimanÄ±'nÄ±, hava kirliliÄŸi dÃ¼zenlemelerini ihlal etme nedeniyle 570 bin dolar cezaya Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°srail Ã‡evre Koruma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ceza nedeni olarak, yÃ¼kleme ve boÅŸaltmalarÄ±n uygunsuz bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±, yÃ¼kleme yaparken oluÅŸan toza karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nemlerin yetersiz olmasÄ±, hava temizleme Ã¼rÃ¼nlerinin yetersiz olmasÄ± veya Ã§alÄ±ÅŸmamasÄ± ve havadan alÄ±nan Ã¶rneklerin yetersiz olmasÄ± gÃ¶sterildi.

Ã‡evre Koruma BakanÄ± Zeev Elkin, 'YasayÄ± Ã§iÄŸneyen ve Ã§evreye ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar veren her hareketi Ã§ok ciddiye alÄ±yoruz. Gelecekte Ã§evre koruma yasalarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k ya da kÃ¼Ã§Ã¼k herhangi bir yasasÄ±nÄ± ihlal edenlere ÅŸiddetli yaptÄ±rÄ±mlar uygulayacaÄŸÄ±z.' dedi.