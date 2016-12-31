09:15, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Katar'dan Suriye'ye ateÅŸkes uyarÄ±sÄ±





Katar, Suriye'de varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n, sÃ¼regelen ihlaller gÃ¶lgesinde tehlikeli bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini, rejimin ihlallerden kaÃ§Ä±nmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar, Suriye rejimine, Ã¼lkede geÃ§en hafta baÅŸlatÄ±lanÂ ateÅŸkese uyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± EÅŸ-Åžeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'de varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n, sÃ¼regelen ihlaller gÃ¶lgesinde tehlikeli bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini belirterek, Suriye rejiminin anlaÅŸma maddelerine uymasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Suriye'deki geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiklerini kaydeden Åžeyh Muhammed, siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n geleceÄŸi Ã§erÃ§evesinde,Â Suriye Muhalif ve Devrimci GÃ¼Ã§ler Ulusal Koalisyonu (SMDK) YÃ¼ksek MÃ¼zakere Heyeti KoordinatÃ¶rÃ¼ Riyad Hicab ve SMDK BaÅŸkanÄ± Enes el-Abde ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin devam ettiÄŸini aktardÄ±. Åžeyh Muhammed, dÃ¼n baÅŸkent Doha'daÂ Hicab ve Abde'yi kabul etmiÅŸti. Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlananÂ ateÅŸkes mutabakatÄ±,Â 30 AralÄ±k 2016'da yerel saatle 00.00'da (TSÄ° 01.00) yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti.

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