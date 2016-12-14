GÃ¼ncelleme: 09:27, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Hamas, Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak





Hamas, Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'dan gelen hazÄ±rlÄ±k komitesi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±m davetini kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamas'Ä±n, Filistin Ulusal KonseyininÂ hazÄ±rlÄ±k komisyonu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'danÂ gelen "hazÄ±rlÄ±k komitesi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±m davetinin"Â Hamas yÃ¶netimi tarafÄ±ndanÂ deÄŸerlendirildiÄŸi ve toplantÄ±ya katÄ±lÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â duyuruldu. AÃ§Ä±klamada, "Filistinli gruplar arasÄ±nda birliÄŸinÂ gÃ¼Ã§lendirilmesi veÂ uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±nÂ uygulanmasÄ±, bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸeÂ son verilmesi Ã§erÃ§evesinde 10-11 Ocak tarihlerinde LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta dÃ¼zenlenecek toplantÄ±ya katÄ±lÄ±mÂ kararÄ± alÄ±ndÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â Yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak gÃ¶rÃ¼lenÂ Filistin Ulusal Konseyinin yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri,Â Hamas ile Ä°slami Cihad dÄ±ÅŸÄ±ndaki Filistinli gruplarÄ± kapsÄ±yor.

Ä°lgili Konular Hamas

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.