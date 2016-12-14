Hamas, Filistin Ulusal Konseyi toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hamas'Ä±n, Filistin Ulusal KonseyininÂ hazÄ±rlÄ±k komisyonu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'danÂ gelen "hazÄ±rlÄ±k komitesi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±m davetinin"Â Hamas yÃ¶netimi tarafÄ±ndanÂ deÄŸerlendirildiÄŸi ve toplantÄ±ya katÄ±lÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, "Filistinli gruplar arasÄ±nda birliÄŸinÂ gÃ¼Ã§lendirilmesi veÂ uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±nÂ uygulanmasÄ±, bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸeÂ son verilmesi Ã§erÃ§evesinde 10-11 Ocak tarihlerinde LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta dÃ¼zenlenecek toplantÄ±ya katÄ±lÄ±mÂ kararÄ± alÄ±ndÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â
Yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak gÃ¶rÃ¼lenÂ Filistin Ulusal Konseyinin yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri,Â Hamas ile Ä°slami Cihad dÄ±ÅŸÄ±ndaki Filistinli gruplarÄ± kapsÄ±yor.
BaÄŸdat'Ä±n doÄŸusundaki Ubeydi bÃ¶lgesinde park halindeki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ infilak ettirildi. SaldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
BirleÅŸik KrallÄ±k'a baÄŸlÄ± Gallerde, MÃ¼slÃ¼man kadÄ±na Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±da bulunan 75 yaÅŸÄ±ndaki adam para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°srail ordusunun, sahada yaralanan askerleri iÃ§in "akÄ±llÄ± saat" teknolojisini geliÅŸtirmekte olduÄŸu bildirildi
Endonezya Ä°letiÅŸim ve Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu ana kadar aralarÄ±nda dini haber sitelerinin de bulunduÄŸu 11 internet haber sitesini kapattÄ±
Hamas, Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'dan gelen hazÄ±rlÄ±k komitesi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±m davetini kabul etti
Ä°srail'in en bÃ¼yÃ¼k limanÄ± olan Hayfa LimanÄ±, Ã‡evre Koruma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hava kirliliÄŸi yasasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi nedeniyle para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Katar, Suriye'de varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n, sÃ¼regelen ihlaller gÃ¶lgesinde tehlikeli bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸini, rejimin ihlallerden kaÃ§Ä±nmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya, ABD ile silah anlaÅŸmasÄ±nÄ± iptal eden Filipinler'e uÃ§ak ve denizaltÄ±lar da dahil olmak Ã¼zere modern silahlar satmak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Obama, adÄ±yla anÄ±lan ve "Obamacare" diye bilinen saÄŸlÄ±k reformunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in kongredeki Demokratlar ile bir araya geldi
BM, ateÅŸkesin kabul edilmesi Ã¼zerine Suriyelilerin Halep'e dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD ordusunda dini nedenlerle sakal bÄ±rakma, tÃ¼rban veya baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmanÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°ngiliz Bakan Duncan'Ä± kabulÃ¼nde, dost ve mÃ¼ttefik BirleÅŸik KrallÄ±k ile mevcut Ã¼st dÃ¼zey siyasi diyalog ve iliÅŸkilerden memnuniyet duyduÄŸunu ifade etti.
Kosova'nÄ±n eski BaÅŸbakanlarÄ±ndan ve halen muhalefetteki 'Kosova GeleceÄŸi Ä°Ã§in Ä°ttifak'Ä±n (AAK) Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Ramush Haradinaj'Ä±n, SÄ±rbistan makamlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± yakalama kararÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yemen'de 2 yÄ±ldan bu yana devam eden iÃ§ savaÅŸ nedeniyle saÄŸlÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ±n zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede halihazÄ±rda 20 milyon 800 bin insan kolerayla da mÃ¼cadele etmek zorunda kalÄ±yor
ABD'de gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± eÅŸitsizliÄŸi Barack Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine yÃ¼kseldi
Ä°ngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft, "Hem TÃ¼rkiye iÃ§inde hem de bÃ¶lgede terÃ¶rle mÃ¼cadelede TÃ¼rk dostlarÄ±mÄ±z ve mÃ¼ttefiklerimizle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." dedi