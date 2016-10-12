09:44, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

DoÄŸan Holding'in merkez binasÄ±nda arama





DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding'in ÃœskÃ¼dar'da bulunan merkez binasÄ±nda polisin arama yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bu sabah erken saatlerinde ÃœskÃ¼dar'da bulunan DoÄŸan holding merkez binasÄ±na polisler tarafÄ±ndan arama yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Edinilen ilk bilgilere gÃ¶re polisin arama yapmasÄ±nÄ±n nedeni tutuklanan Ankara Temsilcisi Barbaros MuratoÄŸlu hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ±. Â

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