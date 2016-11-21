09:41, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±





TSK, AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgesinde PKK'ya ait altÄ± hedefi vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ (TSK) Irak'Ä±n kuzeyindekiÂ AvaÅŸin-Basyan veÂ Zap bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK'ya aitÂ 6 hedef vuruldu.Â GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Irak'Ä±n kuzeyindekiÂ AvaÅŸin-Basyan veÂ Zap bÃ¶lgesine TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca dÃ¼n 18.59-19.18 saatlerinde hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. AnlÄ±k istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu gerÃ§ekleÅŸtirilen harekatta, Ã¶rgÃ¼te ait 6 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi. SavaÅŸ uÃ§aklarÄ±, harekatÄ±n ardÄ±ndan emniyetle Ã¼slerine dÃ¶ndÃ¼.

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