09:59, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

DoÄŸan Holdingâ€™den AÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸan Holding bu sabah yaÅŸanan geliÅŸmelerle ilgili olarak ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±:

Bu sabah Åžirketimiz BaÅŸ Hukuk MÃ¼ÅŸaviri Erem Turgut YÃ¼celâ€™in ve eski YÃ¶neticimiz Yahya Ãœzdiyenâ€™in, daha Ã¶nce Ankara Temsilcimiz Barbaros MuratoÄŸluâ€™nun tutuklanmasÄ±na neden olan soruÅŸturma kapsamÄ±nda ev ve ofislerinde arama yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve kendileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. SÃ¶zkonusu arama iÅŸlemi sadece adÄ± geÃ§en yÃ¶neticilerimizin ÅŸahsi Ã§alÄ±ÅŸma ofislerinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, Åžirketimiz ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ±nÄ±n faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadÄ±r. Åžirketimiz ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ± faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir geliÅŸme olduÄŸu takdirde ayrÄ±ca kamuya aÃ§Ä±klama yapÄ±lacaktÄ±r.