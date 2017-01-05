10:03, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ã–merli Belediye BaÅŸkanÄ± Tekin tutuklandÄ±





Mardin'in Ã–merli Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda Ã–merli Belediye BaÅŸkanÄ± Tekin'in de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'inÂ Ã–merliÂ ilÃ§esinde terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, Ã–merli Belediye BaÅŸkanÄ±Â SÃ¼leyman Tekin'in de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 4 zanlÄ± tutuklandÄ±. Ã–merli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± nizamiyesine bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 27 AralÄ±k 2016'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Tekin ile belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± HakkÄ± E, Sercan G. ve Mehmet B, emniyet ve jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. NÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe Ã§Ä±karÄ±lan 4 zanlÄ±, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan tutuklandÄ±. Ã–merli Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± nizamiyesine 23 Haziran 2016'da PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da, bir tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, askerlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 16 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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