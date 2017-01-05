GÃ¼ncelleme: 10:05, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Endonezya yasa dÄ±ÅŸÄ± haber sitelerini yasaklayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'da, yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyet gÃ¶steren tÃ¼m haber siteleri kapatÄ±lacak.

Jakarta Post'da yer alan habere gÃ¶re, Endonezya Ä°letiÅŸim ve Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Uygulama ve Bilgi Merkezi, basÄ±n kanunu ve ilgili yÃ¶netmeliklere aykÄ±rÄ± olan sanal haber sitelerine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

BasÄ±n Konseyi ile Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde ortak Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatacak olan Uygulama ve Bilgi Merkezi, ÅŸirket adÄ±, yapÄ±sÄ±, tÃ¼zel kiÅŸilik ve adres konusunda bilgilendirme yapmayan haber sitelerinin basÄ±n kanunu Ã§erÃ§evesinde engelleneceÄŸini belirtti.

Merkez ayrÄ±ca, bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n gÃ¼venilir olmayan bilgilerin yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nleme amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu kapsamda da haber sitelerini inceleme amaÃ§lÄ± Ã¶zel bir ekip kurulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ãœlkede, faaliyet gÃ¶steren 40 bin haber sitesi bulunurken, Ä°letiÅŸim ve Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu ana kadar aralarÄ±nda dini haber sitelerinin de bulunduÄŸu 11 internet haber sitesini kapattÄ±.