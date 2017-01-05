10:05, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Konya'da pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, yaralÄ±lar var





Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde perÅŸembe gÃ¼nleri kurulan kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, olayda yaralÄ±lar var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde perÅŸembe gÃ¼nleri kurulan kapalÄ± pazar yerinini Ã§atÄ±sÄ± karÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ã¶ktÃ¼. Olayda ÅŸu ana kadar 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Enkaz altÄ±ndan yaralÄ±lar kurtarÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve iÅŸ makinesi gÃ¶nderildi. Â

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