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Konya'da pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, yaralÄ±lar var | FOTO
Konya'da pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, yaralÄ±lar var | FOTO

Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde perÅŸembe gÃ¼nleri kurulan kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼, olayda yaralÄ±lar var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde perÅŸembe gÃ¼nleri kurulan kapalÄ± pazar yerinini Ã§atÄ±sÄ± karÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ã¶ktÃ¼.

Olayda ÅŸu ana kadar 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Enkaz altÄ±ndan yaralÄ±lar kurtarÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve iÅŸ makinesi gÃ¶nderildi.

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