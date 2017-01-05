10:15, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul'daki acil servislerde 'salgÄ±n' yoÄŸunluÄŸu





Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde grip salgÄ±nlarÄ± nedeniyle yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°stanbul'da birÃ§ok hastanedeki yoÄŸunluk nedeniyle Acil Servis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± hastalara yetiÅŸmekte zorluk Ã§ekti. YoÄŸunluÄŸun soÄŸuk havanÄ±n etkili olmasÄ± nedeniyle yaÅŸanan grip salgÄ±nlarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.