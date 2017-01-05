10:21, 05 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°srail ordusu 'akÄ±llÄ± saat' kullanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail ordusunun, sahada yaralanan askerleri iÃ§in "akÄ±llÄ± saat" teknolojisini geliÅŸtirmekte olduÄŸu bildirildi.

Ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ovijaa Odraei, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail Savunma Kuvvetlerinin (IDF), Ã§atÄ±ÅŸma meydanÄ±nda yaralanan askerlerinin kurtarÄ±lmasÄ±na yardÄ±m edecek ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ± hakkÄ±nda genel bir bilgi verecek "akÄ±llÄ± saat" teknolojisini geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SÃ¶z konusu saatin, sensÃ¶rleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla "kiÅŸinin ateÅŸini, nabzÄ±nÄ± ve kandaki oksijen dÃ¼zeyini Ã¶lÃ§me ve ilgili saÄŸlÄ±k ekiplerine gÃ¶nderme" gibi iÅŸlevlerinin olacaÄŸÄ± bilgisi verilen aÃ§Ä±klamada, ordunun bu teknolojiyle sahadaki yaralÄ± askerlerine daha hÄ±zlÄ± ve uygun tedavi sunmayÄ± hedeflediÄŸi kaydedildi.

Ä°srail basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, akÄ±llÄ± saat teknolojisinin orduda Ã¼Ã§ yÄ±la kadar hizmete gireceÄŸi tahmin ediliyor.

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